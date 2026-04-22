Slovenky spoznali program domácich ME, v úvodnom zápase vyzvú Srbsko

Sovenské hádzanárky (Autor: TASR)
TASR|22. apr 2026 o 12:00
Slovenské hádzanárky budú hrať zápasy v bratislavskej Tipos aréne.

Slovenské hádzanárky odštartujú domáce ME 2026 zápasom proti Srbsku v piatok 4. decembra o 20.30 h v bratislavskej Tipos aréne.

O dva dni neskôr nastúpia v rovnakom čase proti Švédsku a účinkovanie v základnej F-skupine zakončia v utorok o 18.00 h proti vicemajsterkám sveta z Nemecka.

Program zápasov potvrdila Európska hádzanárska federácia (EHF).

Vo všetkých skupinách hneď na úvod proti sebe nastúpia dva najvyššie nasadené tímy a v ten istý deň aj družstvá z tretieho a štvrtého koša.

Slovenky boli pred žrebom v treťom a Srbky vo štvrtom koši. Z každej skupiny postúpia do hlavnej fázy európskeho šampionátu prvé dva tímy. Spoluorganizátormi decembrového turnaja sú okrem Slovenska ešte Poľsko, Rumunsko, Česko a Turecko.

Hracie časy duelov na bratislavskom „zimáku“, v Brne i v Katoviciach budú 18.00 a 20.30 h. Skupiny v rumunských mestách Oradea, Kluž a v tureckej Antalyi majú plánovaný čas začiatku stretnutí o 18.30 a 21.00 h miestneho času.

V Rumunsku je v decembri o hodinu viac v porovnaní so Slovenskom, v Turecku o dve hodiny viac.

Zápasy I. skupiny hlavnej fázy v Kluži sa začnú o 16.00, 18.30 a 21.00 miestneho času, II. skupina v Katoviciach má stanovené časy na 15.30, 18.00 a 20.30 h.

Spodek Aréna v Katoviciach bude potom hostiť aj semifinále (piatok 18. decembra 17.45/20.30 h) a súboje o medaily (nedeľa 20. decembra 15.15/18.00 h). Titul obhajuje Nórsko, premiérovo si medzi európskou elitou zahrá Grécko.

Majstrovstvá Európy sa odohrajú v termíne 3. až 20. decembra 2026, prvýkrát v histórii až v piatich krajinách a druhýkrát s 24 tímami.

Celkovo je v zápasovom itinerári 65 stretnutí. Slovensko naposledy hostilo vrcholné hádzanárske podujatie v roku 2022, keď spolu s Maďarskom usporiadalo mužské majstrovstvá Európy.

Zloženie základných skupín ME 2026

A-skupina (Oradea): Maďarsko, Čierna Hora, Slovinsko, Island

B-skupina (Kluž): Nórsko, Rumunsko, Švajčiarsko, Severné Macedónsko

C-skupina (Antalya): Dánsko, Španielsko, Turecko, Grécko

D-skupina (Brno): Holandsko, Česko, Rakúsko, Chorvátsko

E-skupina (Katovice): Francúzsko, Poľsko, Faerské ostrovy, Ukrajina

F-skupina (Bratislava): Švédsko, Nemecko, SLOVENSKO, Srbsko

Program bratislavskej F-skupiny

piatok 4. decembra:

18.00 Švédsko - Nemecko

20.30 SLOVENSKO - Srbsko

nedeľa 6. decembra:

18.00 Nemecko - Srbsko

20.30 Švédsko - SLOVENSKO

utorok 8. decembra:

18.00 SLOVENSKO - Nemecko

20.30 Srbsko - Švédsko

