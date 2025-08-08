Slovenské hádzanárky spoznali súperky vo finále ME. Líderka verí, že si odnesú zlato

Hádzanárky Slovenska do 17 rokov počas ME 2025.
Hádzanárky Slovenska do 17 rokov počas ME 2025.
Sportnet|8. aug 2025 o 23:40
Druhým finalistom ME v hádzanej U17 je Chorvátsko.

BRATISLAVA. Slovenské hádzanárky do 17 rokov si na ME v Podgorici zmerajú v nedeľňajšom finále (od 19.30 h) sily s rovesníčkami z Chorvátska.

Tie síce v druhom semifinále prehrávali so Španielkami po polčase o dva góly, no vďaka vydarenému druhému dejstvu triumfovali 31:28.

Najlepšou strelkyňou bola Anamarija Baričová, ktorá sa zaskvela dvanástimi gólmi. O jeden gól menej nastrieľala pri semifinálovom víťazstve Slovenska nad domácou Čiernou Horou (29:27) Mária Bartková.

"Je to neuveriteľný pocit postúpiť do finále na takomto obrovskom podujatí. Veľmi si to vážim a som pyšná na celý náš tím, kam sme to až dotiahli.

Je úžasné, že sme domáce poslali hrať o tretie miesto a verím, že my to v nedeľu vyhráme a donesieme domov zlato," uviedla pre Slovenský zväz hádzanej.

Šance Sloveniek sú pomerne vysoké. Kým ony si s Čiernou Horou poradili, hostiteľská krajina v skupine zdolala Chorvátsko poľahky 31:20.

Slovenky vstupovali do turnaja skôr v pozícii outsidera. Spolu s ďalšími troma tímami si museli postup na EURO U17 vybojovať v kvalifikácii a pridali sa k dvadsiatke istých účastníkov.

Na šampionáte však podávajú skvelé výkony, vybojovali si právo štartu na budúcoročných MS do 18 rokov a na dosah majú historické zlato pre Slovensko.

"Sme vo finále, čo k tomu dodať. Dostala nás tam maximálna bojovnosť a zomknutosť. Sme veľmi hrdí na tento tím a urobíme všetko pre to, aby dnešné víťazstvo nebolo posledné na týchto ME," dodal tréner Pavol Streicher.

