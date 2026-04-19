Prvé semifinále im nevyšlo. Hádzanárky Iuventy budú musieť doháňať stratu

Hádzanárky Michaloviec.
Hádzanárky Michaloviec. (Autor: TASR)
TASR|19. apr 2026 o 18:04
V Turecku prehrali o päť gólov.

Európsky pohár EHF - 1. zápas semifinále

Bursa Büyüksehir BSK - MŠK IUVENTA Michalovce 34:29 (17:15)

Najviac gólov Bursy: Gökdemirová 8, Özelová a Ichnevová po 6, Akalinová a Araujová Joaová po 4

Zostava a góly Iuventy: Jablonská - Sabovová 7, Kompaniecová 6, Soskydová 4, Popovcová a Brajovičová po 3, Biegerová 2, Bačenková, Lukáčová, Kowaliková a Pereirová po 1, Geffertová

Rozhodcovia: Riello, Panetta (obaja Tal.), TH: 4/4 - 5/4, vylúčené: 2:3, 353 divákov.

Hádzanárky MŠK Iuventa Michalovce prehrali v úvodnom semifinálovom zápase Európskeho pohára EHF na palubovke tureckého tímu Bursa Büyüksehir BSK 29:34.

Domácu odvetu odohrajú o týždeň v nedeľu o 17.30 h.

Hádzaná

Hádzaná

    Hádzanárky Michaloviec.
    Hádzanárky Michaloviec.
    Prvé semifinále im nevyšlo. Hádzanárky Iuventy budú musieť doháňať stratu
    dnes 18:04
