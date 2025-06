Na titul sme sa museli nadrieť, znie z Prešova. Mali sme najslabší tím v histórii, tvrdí Antl

Napokon počas nej zamieril do Prešova, s ktorým si splnil sen o titule.

„V Košiciach sme sezónu začali dobre, no potom sa to nevyvíjalo optimálne a teraz, na konci ročníka, sa teším z titulu. V Košiciach sme mali kvalitný tím, chceli sme medailu. Zišli sme sa tam stará partia, no nevyšlo nám to.

Asi by som na začiatku sezóny neveril, že sa na jej konci budem tešiť z titulu. Je to môj prvý. Niekde mi nesprávne uvádzajú, že som už jeden z Prešovom získal, no vtedy som odišiel počas sezóny,“ pripomenul Hruščák, ktorý bol s piatimi gólmi druhý najlepší strelec rozhodujúceho finálového zápasu.