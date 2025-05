Dokázali to už devätnástykrát. Hádzanári Prešova sa stali majstrami Slovenska

Radoslav Antl, tréner Tatrana Prešov: „Dnes to bolo o bojovnosti, psychickej pohode a mentálnom nastavení. Považská Bystrica bojovala, výborne jej zachytal brankár (Marián) Žernovič. Bol to ťažký zápas s dobrým koncom pre nás. Každý jeden titul si treba vážiť, lebo vždy je za ním veľa nervov a úsilia. Ja si vážim každý jeden, ktorý mám.“

Patrik Mitošinka, brankár Tatrana Prešov: „Finálová séria bola veľmi náročná. V rozhodujúcom zápase boli emócie, srdiečko a všetko, čo tam má byť. Jednoducho nádhera. Som rád, že sa mi v tomto zápase od úvodu darilo. V útoku sme trošku krívali, ale Žernovič tiež predviedol skvelé zákroky. Doma sa nám hrá inak ako vonku. Pred takouto kulisou to bol skvelý zážitok.“

Václav Straka, tréner MŠK Považská Bystrica: „Dnes to bolo najmä o premieňaní šancí v prvom polčase. Spravili sme niekoľko chýb a neskôr sme strieľali z nepripravených pozícií. Tým sme Prešovu darovali náskok. Potom nás to už stálo veľa síl. Naši hráči sa „rozdali“ a išli na maximum, no už to nestačilo.“

Tomáš Vallo, spojka MŠK Považská Bystrica: „V prvých dvoch finálových zápasoch v Prešove sme nehrali dobre, no dnes sme verili, že to môžeme zlomiť. Škoda, lebo naša obrana hrala veľmi dobre, no viazlo nám to v útoku. Inak by sa nám hralo a výsledok by mohol byť iný. Potom sme už iba doťahovali, Prešov sa držal na rozdiel 3-4 gólov. Máme veľa zranených hráčov a tí, ktorí hrali, si siahli na dno svojich síl. Toto striebro sa nerodilo ľahko. Užijeme si ho.“