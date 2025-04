Zázrak sa nekonal. Slovenky prehrali aj v odvete a prišli o svetový šampionát

Jan Beňadik, tréner Slovenska: „Situácia po prvom zápase bola jasná - dnes sa hralo len o domácu výhru. To sa nám, bohužiaľ, nepodarilo, ale boli sme v hre celých 60 minút, aj keď nám záver ušiel. Ak by sme urobili možno tri veci inak, hráme o výsledok do úplného konca. Robili sme menej jednoduchých chýb a súper nás k nim musel donútiť. Tým pádom sme sa dostali k finalizácii vecí a boli sme trpezlivejší.“

Adriana Holejová, spojka SR, najlepšia strelkyňa zápasu: „Bolo to určite lepšie ako v prvom zápase. Vedeli sme však, že už asi nepostúpime. Nebolo v podstate čo stratiť, ale môj dnešný výkon bol skôr o disciplíne. Po úvodnom zápase nebola situácia príjemná ani pozitívna, ale musíme si s týmto vedieť poradiť. Páčilo sa mi, aká tu bola atmosféra a že nás ľudia podporovali.“

Natalia Dmytrenková, krídelníčka SR: „Myslím si, že druhý zápas vyzeral určite lepšie, najmä prvý polčas. Ten bol fajn aj v prvom dueli, kde sme robili veľa chýb v obrane v úvodnom dejstve. Dnes sme však podali lepší výkon, vracali sme sa do obrany a ťahali prvú vlnu. Niekedy sme však nenabiehali na loptu a málo sme sa hýbali, súperky hrali rýchlejšie a v súboji jeden na jeden sme to neubránili. Som rada, že mi tréner verí a dal mi hádzať sedmičky, ale krídlo sa nedarilo, svoj výkon nehodnotím až tak dobre.“

Olívia Ščípová, spojka SR: „Po úvodnom zápase to bolo náročné, vyzeralo to nádejne, no zlomilo sa to v druhom polčase. Nezostávalo nám nič iné, len sa z toho poučiť, zanalyzovať si to a pripraviť sa. Rozdiel medzi nami a Švajčiarkami je určite zázemím, ale aj prácou s mládežou. Treba si nastaviť systém, ktorý treba dodržiavať a vychovávať si hráčky aj hráčov. Z dna už smeruje len jedna cesta a tá je smerom hore, musíme sa nastaviť tak, že budeme aj bodovať.“

Tatiana Šutranová, spojka SR: „Výsledok v St. Gallene bol tvrdý a niesli sme ho ťažko. To je však šport a našou úlohou je poučiť sa z toho a nastupovať do ďalších zápasov lepšie. Príprava na tento duel bola možno náročnejšia, ale na druhú stranu sme si povedali, že nemáme čo stratiť a nemôžeme do toho ísť so sklonenou hlavou. Plán bol ísť do zápasu s tým, že nie sme vopred porazené.“