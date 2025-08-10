Mladé Slovenky to dokázali! Na ME dotiahli senzačnú cestu až k zisku zlatých medailí

ME hádzanárok do 17 rokov - finále
Slovensko - Chorvátsko 34:30 (18:17)
Zostava a góly SR: Stránska, Augustínová - Gogolová 3, Komlós 2, Gogová 2, Bölcskei 6, Karkušová 5, Šubjaková, Bartková 14, Benedigová, Špendlová 2, Valientová, Görögová, Bolf, Sekáčová
PODGORICA. Niečo, na čo by ešte pred týždňom nikto nepomyslel, sa stalo realitou. Slovenské hádzanárky do 17 rokov sa stali majsterkami Európy.
Na šampionáte v Čiernej Hore zdolali vo vyraďovacej časti Dánky, následne domáce reprezentantky a vo finále si poradili aj s Chorvátkami 34:30.
Zverenky Pavla Streichera dosiahli historický úspech, pričom hrdinkou záverečného zápasu turnaja bola autorka 14 gólov Mária Bartková.
Priebeh finále Slovensko - Chorvátsko
Prvý polčas bol veľmi vyrovnaný a ani jedno družstvo si nedokázalo vypracovať vyšší než dvojgólový náskok. Najskôr viedli Chorvátky 8:6 a v závere úvodného dejstva sa dostali do vedenia o dva góly aj Slovenky - 17:15.
Kým Chorvátkam sa darilo zakončovať z väčšej vzdialenosti, slovenské hádzanárky často dohrávali akcie do krídelných priestorov a hrali veľmi moderne, keď po inkasovaní gólu okamžite prechádzali do protiútoku.
Päťkrát sa im podarilo vybojovať sedemmetrový hod, pričom vo všetkých prípadoch bola úspešná Mária Bartková. Celkovo nastrieľala v prvých 30 minútach sedem gólov, vďaka čomu bola najlepšou strelkyňou.
Do druhého polčasu vstupovali slovenské hádzanárky s tesným náskokom 18:17, no po zmene strán ho v priebehu desiatich minút výrazne navýšili.
Po tom, čo v 37. minúte skórovala Lujza Rozi Bölcskei viedli Slovenky prvýkrát o štyri góly a Chorvátky mali aj naďalej obrovské problémy s Bartkovou.
Po jej dvanástom góle si chorvátsky tréner zobral svoj posledný oddychový čas, pričom štrnásť minút pred koncom prehrávali jeho zverenky 22:27.
Slovenkám sa však darilo držať si sľubný náskok a keď sa aj Chorvátky dotiahli na tri góly, v správnom čase skvele zasiahla brankárka Emma Augustínová.
Keď Bartková 75 sekúnd pred koncom upravila na 34:30, bola jasné, že Slovensko si už titul majsteriek Európy do 17 nenechá zobrať.