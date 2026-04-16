Slovenky spoznali súperky na domácom európskom šampionáte. Nečaká ich nič ľahké

Slovenské hádzanárky sa na domácich ME 2026 stretnú v základnej F-skupine so Švédskom, Nemeckom a Srbskom. Zápasy odohrajú v bratislavskej Tipos Aréne.
Rozhodol o tom štvrtkový žreb v Katoviciach. Spoluorganizátormi decembrového šampionátu sú okrem Slovenska ešte Poľsko, Rumunsko, Česko a Turecko.
Slovenky figurovali pred žrebom v treťom výkonnostnom koši a priamo ich nasadili do bratislavskej skupiny.
Z prvého koša im slovenská kanonierka Barbora Lanczová vytiahla štvrtý tím z OH 2024 Švédsko, z druhého dostali úradujúce vicemajsterky sveta z vlaňajška Nemky a zo štvrtého Srbky, ktoré boli na MS dvanáste.
Dvadsaťštyri účastníkov rozdelil žreb do šiestich základných skupín po štyroch, prvé dva tímy z každej z nich sa prebojujú do hlavnej fázy šampionátu.
Je to veľmi ťažká skupina
„Žreb k nám bol krutý, je to veľmi ťažká skupina,“ zhodnotil v priamom prenose TV Joj Šport2 tréner slovenskej reprezentácie Jan Beňadik, hoci z prvého koša si želal práve Švédky. „Som rád, že je to práve toto družstvo, mohlo by nám sedieť trochu viac ako ostatní možní súperi z najsilnejšieho koša, hoci kvalita je tam obrovská.
Z druhého koša sme však dostali asi najťažšieho možného súpera, Nemky sú svetové top družstvo, mimoriadne silné individuálne aj systémovo a bude to favorit našej skupiny. A rovnako veľmi ťažký súper je aj Srbsko, fyzicky náročný a jeden z najlepších, ak nie úplne najlepší zo štvrtého koša.
Čaká nás náročná skupina, je to však pre nás zároveň výzva konfrontovať sa s absolútnou špičkou,“ dodal Beňadik.
Okrem pätice organizátorských krajín mala na turnaji istú účasť aj trojica medailistov z predchádzajúcich ME 2024 - Nórsko, Dánsko a Maďarsko. Zvyšných šestnásť tímov si postup zabezpečilo v kvalifikácii. Titul bude obhajovať Nórsko, premiérovo si medzi európskou elitou zahrá Grécko.
Slovenky odohrajú svoje zápasy v F-skupine na bratislavskom „zimáku“ v dňoch 4., 6. a 8. decembra.
Do A-skupiny v rumunskom meste Oradea priamo nasadili Maďarsko, do „béčka“ v Kluži domáce Rumunsko, v C-skupine v Antalyi malo isté miesto Turecko, v D-skupine v Brne bude mať domáce prostredie Česko a do „éčka“ v Katoviciach zaradili Poľsko.
Majstrovstvá Európy odohrajú v termíne 3. až 20. decembra 2026, prvýkrát v histórii až v piatich krajinách a druhýkrát s 24 tímami. Celkovo je v zápasovom itinerári 65 stretnutí.
Duely dvoch šesťčlenných skupín hlavnej fázy sa uskutočnia v Katoviciach (skupiny D, E, F) a Kluži (skupiny A, B, C), semifinále a záverečné zápasy o medaily a umiestnenie bude hostiť moderná Spodek Aréna v Katoviciach s kapacitou viac ako 11-tisíc miest.
Slovensko naposledy hostilo vrcholné hádzanárske podujatie v roku 2022, keď spolu s Maďarskom usporiadalo mužské majstrovstvá Európy.
Musíme na Slovensku viac propagovať šport
„Je pre nás veľmi dôležité organizovať takýto turnaj. Musíme na Slovensku viac propagovať šport, takže dúfam, že to pomôže mladým dievčatám a chlapcom, aby sa inšpirovali a začali hrať hádzanú alebo sa venovať športu vo všeobecnosti,“ povedala na pódiu Lanczová, podľa ktorej je slovenský tím stále v režime prípravy, ale napreduje: „Myslím si, že sme na dobrej ceste.
Deň za dňom sa zlepšujeme, stále nie sme stopercentne pripravené, ale veľmi tvrdo sa pripravujeme a som si istá, že v decembri budeme v najlepšej forme.“
Zloženie základných skupín ME 2026:
A-skupina (Oradea): Maďarsko, Čierna Hora, Slovinsko, Island
B-skupina (Kluž): Nórsko, Rumunsko, Švajčiarsko, Severné Macedónsko
C-skupina (Antalya): Dánsko, Španielsko, Turecko, Grécko
D-skupina (Brno): Holandsko, Česko, Rakúsko, Chorvátsko
E-skupina (Katovice): Francúzsko, Poľsko, Faerské ostrovy, Ukrajina
F-skupina (Bratislava): Švédsko, Nemecko, Slovensko, Srbsko