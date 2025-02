Obľúbený šláger si dá v Prešove repete. Rozhodne o lídrovi extraligy

Ak by nám súhra nebola klapala, ťažko by som sa dozaista presadzoval aj ja. Skrátka, zvíťazil vtedy náš kolektívny výkon.“

Jedna z otázok adresovaných „Kubovi“ Kravčákovi znela, či sa dá po necelom mesiaci podobný výkon zopakovať. „Samozrejme, najradšej by som bol, ak by sa to podarilo. Pochopiteľne, aj v súčinnosti so spoluhráčmi.

Čo by prípadne vyšlo naviac, o to príjemnejšie by to bolo. Vtedajší súboj proti Považanom sme odohrali ako prvý súťažný po zimnej prestávke a predtým dvoch odohraných prípravných medzinárodných stretnutiach.

Teraz máme za sebou odohraných už viacero súťažných stretnutí. Do kádra nám pribudli noví hráči, sme zohratejší, takže verím, že v nedeľu aj s očakávanou podporou našich fanúšikov budeme ešte silnejší.“

Dobrá správa pre Djurkoviča

Čiernohorského trénera Tatranu Prešov Ratka Djurkoviča sme stretli v centre Prešova a pred nedeľným hádzanárskym ťahákom neskrýval optimizmus.