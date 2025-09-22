Hlohovčania Tatran prekvapili. V prestávke však Prešovčania umyli hlavy a zaznamenali päťdesiatku

PREŠOV. Favorit sa gólovo strojil na štyridsiatku, napokon po parádnom finiši padla v Tatran handball arene päťdesiatka.
Tatran Prešov aj v štvrtom kole Niké handball extraligy pokračoval vo víťaznom ťažení.
Vo svojom domovskom stánku deklasoval snaživý tím Sporty Hlohovec vysokým dvadsaťdvagólovým rozdielom 50:28 (27:20).
Viedli o tri, prehrali o dvadsaťdva
Prešovčania po výhrach nad Novými Zámkami, Považskou Bystricou a Bojnicami sa zastrájali na ešte výraznejšiu výhru, než akú docielili v zápasoch proti spomenutej trojici.
Lenže začiatok stretnutia tomu vôbec nenasvedčoval. Prvé tri góly zápasu vsietili Hlohovčania.
Tatran najmä v úvode doplácal na poriadne deravú obranu. Po desiatich minútach síce viedol o štyri góly, no až do konca polčasu často inkasoval po kiksoch v obranných činnostiach.
Obranné zmeny a zrejme i umývanie hláv zabralo
V prešovskej kabíne počas prestávky došlo zmenám v obranných systémoch a zrejme aj k „umývaniu hláv.“ Po nej totiž Tatran pôsobil istejšie.
A predovšetkým sa zlepšil v obrane, za ktorou to naviac zavrel skvelými zákrokmi brankár Matúš Mitošinka.
Hostia sa síce snažili držať s favoritom tempo, no postupne už nestačili ani so silami. Od stavu 36:27 v 44. minúte neskórovali dlhých šestnásť minút.
Úradujúci majster to v týchto fázach na ihrisku rozbalil a na radosť publika v THA hráči predviedli viacero parádnych akcií.
Dlane roztlieskali predovšetkým krásne „nahadzovačky“ s excelentnými koncovkami hlavne krídelníkov Hozmana a Mitaľa.
Tatran po obrátke Sportu uťahal
Najlepším strelcom domácich bol Igor Karlov s jedenástimi gólmi, z toho piatimi zo sedemmetrových hodov.
Andrej Dobrkovič dal deväť, Damián Mitaľ sedem, kapitán Lukáš Urban šesť, strelec päťdesiateho gólu Josef Hozman päť.
„Pravdou je, že prvé minúty zápasu našich fanúšikov nepotešili. Po takých desiatich sme však už súpera prevyšovali a bolo jasné, že žiadne prekvapenie nedopustíme. V druhom polčase sme hostí našou tempo hádzanou a dobrými akciami už poriadne uťahali.
Takže napokon sa ukázalo, že rozhodujúci pre konečný rezultát je samotný záver, nie rozpačitý úvod,“ mienil po stretnutí vysmiaty autor štyridsiateho prešovského gólu, čiernohorská spojka Andrej Dobrkovič.
Výhra podľa Mitaľa jednoznačne tímovým úspechom
Najkrajšie akcie zápasu zakončovali utešenými gólmi krídelníci Tatranu. Na ľavom Damián Mitaľ.
„Iste, ako vravíte, náš vstup do zápasu bol vskutku kostrbatý. V obrane nám to vôbec nefungovalo, dostávali sme lacné, hlúpe góly. Našim zámerom bolo zvíťaziť čo najvyšším gólovým rozdielom.
V druhom polčase sme sa výrazne zlepšili a výsledok sa dostavil. Boli tam viaceré pekné aj individuálne akcie, ale jednoznačne vysoká výhra je v prvom rade tímovým úspechom,“ podčiarkol ľavý krídelník Tatranu Prešov i slovenskej reprezentácie Damián Mitaľ.
Rozohrali partiu, na ktorú hostia nemali
Člen širšieho kádra českej hádzanárskej reprezentácie, ľavoruké pravé krídlo Tatranu Prešov Josef Hozman bol tým, ktorý zavŕšil strelecké hody úradujúceho devätnásťnásobného slovenského hádzanárskeho šampióna.
Dvadsaťsedem sekúnd pred záverečným hvizdom zakončil svoj dravý prienik od polovice ihriska svojím piatym a päťdesiatym gólom víťazného tímu.
„Naostatok v treťom kole v Bojniciach sme síce tiež vyhrali, ale v útoku nám to veru neklapalo ako malo. Lepšie nám to tam šlo v obrane,“ začal návratom hráč, ktorý pečatil päťdesiatku.
„V príprave na Hlohovec sme preto o trochu viac pracovali na úročnej fáze. A čo čert nechcel, tentoraz sme to na začiatku babrali v obrane. Dvadsať inkasovaných gólov v prvom polčase bolo ozaj priveľa. V druhom to už bolo úplne o inom.
Obrana pracovala spoľahlivo, pomáhala Matúšovi Mitošinkovi v bráne, a v útoku sme rozohrali rýchlu partiu, na ktorú hostia nemali. Hoci sa stále snažili, postupne strácali sily a zmohli sa len na osem gólov.
Osobne ma teší, že nám to s Miťom (Mitaľom) vychádzalo a že sme pobavili našich priaznivcov vydareným akciami i pohľadnými gólmi,“ dodal na záver „Pepa“ Hozman.