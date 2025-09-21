Totálna dominancia Prešova. Hlohovcu strelil až päťdesiat gólov

Hráči Tatrana Prešov.
Hráči Tatrana Prešov. (Autor: TASR)
21. sep 2025
Najlepším strelcom víťazov bol Igor Karlov, ktorý dal 11 gólov.

Niké Handball Extraliga - 4. kolo

Tatran Prešov - HC Sporta Hlohovec 50:28 (27:20)

Najviac gólov: Karlov 11/5, Dobrkovič 9, Mitaľ 7 - Antala a Obulaný po 6, Brunčák 4/2

Rozhodovali: Daňo a Sabol. 7m: 5/5 - 2/2, vylúčení: 1:1

Diváci: 428

PREŠOV. Hádzanári Tatrana Prešov zvíťazili aj vo štvrtom zápase v novom ročníku Niké Handball Extraligy.

V nedeľnom stretnutí zdolali na domácej palubovke HC Sporta Hlohovec 50:28. Najlepším strelcom víťazov bol Igor Karlov, ktorý dal 11 gólov, keď premenil päť sedmičiek.

