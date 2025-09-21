Totálna dominancia Prešova. Hlohovcu strelil až päťdesiat gólov

Niké Handball Extraliga - 4. kolo
Tatran Prešov - HC Sporta Hlohovec 50:28 (27:20)
Najviac gólov: Karlov 11/5, Dobrkovič 9, Mitaľ 7 - Antala a Obulaný po 6, Brunčák 4/2
Rozhodovali: Daňo a Sabol. 7m: 5/5 - 2/2, vylúčení: 1:1
Diváci: 428
PREŠOV. Hádzanári Tatrana Prešov zvíťazili aj vo štvrtom zápase v novom ročníku Niké Handball Extraligy.
V nedeľnom stretnutí zdolali na domácej palubovke HC Sporta Hlohovec 50:28. Najlepším strelcom víťazov bol Igor Karlov, ktorý dal 11 gólov, keď premenil päť sedmičiek.