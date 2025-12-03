Prešov sa na bundesligistu dotiahol až v závere. Máme sa čo učiť, hovorí tréner

Slovenský hádzanársky šampión Tatran Prešov sa rozlúčil s účinkovaním v G skupine Európskej ligy EHF domácim stretnutím proti atraktívnemu bundesligovému súperovi THV Hannover – Burdorf.
Nemecký klub so ziskom desiatich bodov je postupujúcim do ďalšej fázy druhej najprestížnejšej európskej súťaže hádzanárov vedno s dánskou Fredericiou Handboldklub. Tretí v skupine skončil švédsky IK Sävehof, štvrtý Tatran Prešov.
V prešovskej Tatran handball aréne sa prekvapenie nekonalo. Domáci Tatran sa snažil jasnému favoritovi duel sťažiť. To sa však výraznejšie podarilo až v závere zápasu.
Prešovu vstup do zápasu nevyšiel podľa predstáv. Zato hostia si svoje sebavedomie upevnili hneď po prvý vydarených útokoch. Viedli 3:0, 10:4, 18:10, polčas vyhrali 22:16.
Ťažko otočiť takýto zápas
Tatran zabral až v poslednej štvrťhodine. Dotiahol sa na rozdiel troch gólov (26:29 i 27:30). V týchto fázach tím podporili výrazne aj fanúšikovia prešovskej hádzanej.
Lenže silný bundesligista akékoľvek ďalšie priblíženie sa nedopustil. Naopak, svoje kvality v samom závere len zvýraznil a s prehľadom zvíťazil 37:29.
„Takýto zápas s takýmto silným protivníkom sa veľmi ťažko obracia. Bundesligový Hannover bol jednoznačne lepší a patrí sa mu k výhre u nás i k postupu do ďalšej fázy Európskej ligy len zablahoželať.
My sa máme čo učiť a musíme sa teraz sústrediť na zápasy v slovenskej Niké handball extraligy i o Slovenský pohár,“ vyriekol po stretnutí tréner Tatranu Prešov Radoslav Antl.
Kapitána teší aj jediný bod
Tatran Prešov získal v G – skupine Európskej ligy EHF jediný bod za domácu remízu v prvom kole s IK Sävehof.
V ostatných zápasoch síce trikrát vyhral prvé polčasy, napokon ale ďalšie body už nezískal.
„V skupine sme mali za súperov ozaj silných súperov z hádzanársky vyspelých európskych súťaží. Aj preto sme za ten jeden bod vďační,“ konštatoval kapitán devätnásťnásobného majstra Slovenska Lukáš Urban.
„Iste, boli sme blízko k zisku ďalších. Trebárs doma v súboji s dánskou Fredericiou, postupujúcou zo skupiny z druhého miesta. Tiež sme však nezvládli záver a hlavne preto napokon prehrali.
Čo sa týka rozlúčkového zápasu proti TSV Hannover – Burgdorf, špičkový bundesligový klub ukázal aj v Tatran handball aréne svoju vysokú kvalitu.
Samozrejme, chceli sme docieliť prijateľnejší výsledok. Žiaľ, nepodarilo sa. Tešiť môže hádam fakt, že v minulom ročníku európskej súťaže sme bodovo vyšli naprázdno, v tomto získali aspoň ten jeden bodík.“
Nepremenené šance
Ku kľúčovým postavám Tatranu Prešov i poslednom zápase Európskej ligy patril a zároveň s ôsmimi gólmi najlepších strelcom proti Hannoveru bol na poste strednej spojky Čiernohorec Andrej Dobrkovič.
„Do vyrovnanejšej partie sme sa vrátili až v druhom polčase. Priblížili sme sa síce na rozdiel troch gólov, avšak mali šance ísť ešte bližšie.
Nevyužili sme ale sľubne vypracované príležitosti. Jednu z nich, žiaľ, aj ja. Nuž a súper zareagoval presne naopak.
Svoje šance premenil a nakoniec presvedčivo zvíťazil. Tiež som realista, veľké oči čo do konečného výsledku som nemal.
Lenže tak ako aj v niektorých predošlých zápasoch skupinovej fázy, mohli sme uhrať aj prijateľnejší výsledok. Neuhrali a tak sa musíme teraz sústrediť sa slovenské súťaže.“
Konečný rezultát pečatil Valent
Z jediného gólu do siete bundesligového Hannoveru mal obrovskú radosť najmladší hráč na súpiske prešovského Tatranu Jakub Valent.
„V prvom rade ma teší, že tréner Radoslav Antl mi vôbec dal príležitosť byť v zostave na zápas s takýmto atraktívnym súperom v Európskej lige.
Som šťastný za túto možnosť i za ten jeden gól v samom závere. Padol síce až na tretí pokus, ale napokon bol gólovou bodkou zápasu. Takže radosť z toho som si mohol vychutnať dlhšie.“