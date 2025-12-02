Nemecký favorit ukázal svoju silu. Prešov sa rozlúčil s Európou domácou prehrou

Európska liga EHF - skupina G, 6. kolo
Tatran Prešov - TSV Hannover-Burgdorf 29:37 (16:22)
Zostava a góly Tatrana: Čupryna, Ereš - Dobrkovič 8, Bogranič 5, Fenár a M. Antl po 3, Karlov, L. Urban a Hernandez po 2, Mital, Valent, Kravčák po 1, Turek, Ushal, Jurkovič, Barros
Najviac gólov Hannoveru: Fischer a Weber po 5
Rozhodcovia: Panajides, Andreu (obaja Cyp.), TH: 8/7 - 6/3, vylúčení: 5:6
Hádzanári Tatrana Prešov nezvíťazili ani vo svojom záverečnom zápase v G-skupine Európskej ligy.
V utorňajšom zápase 6. kola podľahli na domácej palubovke nemeckému tímu TSV Hannover-Burgdorf 29:37 a s jedným bodom na konte sa umiestnili na poslednej priečke štvorčlennej skupiny.
Do ďalšej fázy postúpili Hannover a dánsky tím Federicia.
Favorizovaní hostia udávali tón od úvodu zápasu, keď sa dostali do vedenia 3:0 a neskôr 10:4.
Efektívne sa presadzovali v útoku a hoci sa domáci nevzdávali, do prestávky bol náskok Bundesligistu šesťgólový.
Hráči Tatrana sa v druhom polčase doťahovali, podarilo sa im znížiť na 27:30, no následne nevyužili niekoľko šancí a hostia získali späť presvedčivý náskok.
V záverečných sekundách sa dostal na palubovku aj 17-ročný debutant Jakub Valent, ktorý gólom uzavrel tohtoročné účinkovanie Tatrana v EL.
Hlasy po zápase
Radoslav Antl, tréner Tatrana Prešov: „Hannover ukázal svoju silu. Nám príliš nefungovala obrana. Prehrávali sme jednoduché súboje jeden na jedného a to dokonca aj Hernandez, ktorému sa to nestáva. Jednoducho sa ukázala kvalita Bundesligy, tie nábehy, výbušnosť. My sme sa snažili, ale hostia boli lepší. Myslím si, že EL sme si nespravili hanbu, ale ani dieru do sveta. Ukázal sa rozdiel v lavičke, to je v EL rozhodujúce. Musíme si vziať pozitíva a do budúcnosti sa zlepšiť.“
Marco Antl, krídelník Tatrana Prešov: „Bola to pre nás obrovská škola. V tejto lige sú špičkoví hráči a dokázali to aj na palubovke. Mohli sme vidieť, na akej úrovni sa hrá Bundesliga. Verím, že si z toho vezmeme skúsenosti, ktoré nám pomôžu.“