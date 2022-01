Švédi proti Španielom zlomili hrozivú sériu. O toto sme bojovali, hovorí hrdina Ekberg

"O toto sme bojovali," povedal švédsky finálový hrdina Niclas Ekberg. Pravý krídelník strelil na turnaji 12 gólov a hoci až 8 spoluhráčov malo lepšiu bilanciu, práve jeho presná sedmička rozhodla o víťazovi 15. ME v histórii.

Víťazstvom 27:26 zároveň ukončili aj sériu prehier so Španielmi, ktorým pred budapeštianskym finále podľahli v desiatich zápasoch za sebou.

Edberg situáciu zvládol a po prvom náznaku strely prekonal brankára De Vargasa.

"Je to zvláštne, ale nebol som veľmi nervózny. Nemal som v hlave zbytočné myšlienky. Myslel som len na to, ako poslať loptu do bránky," povedal Ekberg pre švédsky denník Aftonbladet.