Prešovčanom nevyšiel prvý polčas, v zápase SEHA ligy podľahli Vardaru Skopje

Prešovčanom patrí v tabuľke druhé miesto so ziskom troch bodov a s trojbodovou stratou na vedúci Vardar, ktorý odohral o jeden duel viac.

"Bol to dobrý zápas v peknej atmosfére. Málokedy hráme v takejto kulise a možno aj to v niektorých momentoch rozhodovalo. V prvom polčase sme mali problém presadzovať sa v útoku a dali sme len desať gólov.

Keď sme mali nejakú šancu, brankár zakročil a my sme aj vyložené šance nepremenili. Nedali sme aj sedmičku. Desať gólov do prestávky je strašne málo na to, ak sme chceli byť úspešní na takto horúcej pôde," zhodnotil tréner Gernát piatkový súboj v Skopje na klubovom webe.

Hráči Tatrana zaznamenali rozhodujúcu stratu v prvom polčase, v ktorom strelil o päť gólov menej ako súperi (10:15) . V druhej časti hry skórovali oba tímy 14-krát.

"Prvý polčas sa nám nevydaril, v obrane ani v útoku sme na súpera nestačili. V druhom sme zabojovali a lepšie nám išla lopta z ruky, no urobili sme veľa technických chýb aj chýb v obrane," uviedol pivot Roman Carapkin, ktorého doplnil spoluhráč Viačeslav Kasatkin: "Zápas bol dobrý.