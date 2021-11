Slovenky pred MS prehrali všetky zápasy. Kvalita súpera bola veľká, vraví tréner

Boli to užitočné previerky, vďaka ktorým sme sa mohli nastaviť na medzinárodný level, pokiaľ ide o intenzitu osobných súbojov a ostatných detailov potrebných k tomu, aby sme mohli na MS dobre fungovať," povedal slovenský kormidelník v rozhovore pre portál slovakhandball.sk.

"Som rád, že sme mali možnosť na turnaji štartovať. Bola to pre nás veľmi dôležitá previerka pred MS. Ukázalo sa, že kvalita súperov bola veľmi veľká.

"Ukázalo sa, že s Nemeckom sa dá hrať. Získané poznatky z tohto duelu musíme využiť pri súboji na šampionáte. Samozrejme, boli sme sklamaní po prvom zápase s domácimi Španielkami, pretože to bol deň, keď sa nám nepodarilo absolútne nič z toho, čo sme si predsavzali a duel sa skončil našou vysokou prehrou.

Z nominovanej osemnástky do hry nezasiahla iba spojka Simona Szarková, ktorá sa zotavuje po zranení kolena.

V posledný hrací deň turnaja sme sa snažili dať príležitosť hráčkam, ktoré v predchádzajúcich dňoch zasiahli menej do hry. Nastúpili sme bez štyroch hráčok základnej zostavy a napokon sa ukázalo, že sila nášho kádra nebola až taká veľká najmä z hľadiska zohratosti, aby sme dokázali konkurovať silnému družstvu Poľska."

Do 40. minúty sme boli nemeckému tímu vyrovnaným súperom a potom sme niekoľkými chybami v útoku umožnili súperkám dávať relatívne ľahké góly z protiútokov, čo v konečnom dôsledku znamenalo prehru o sedem gólov.

"Všetko ide podľa plánu. Ona i my sme trpezliví. Ak sa nič nestane, tak v utorok by mala začať s hádzanárskym tréningom so spoluhráčkami z družstva.

Aj niektoré ďalšie dievčatá majú menšie boľačky, ale verím, že aj s pomocou dvoch fyzioterapeutov bude všetko v poriadku," uviedol Streicher, ktorý ešte nemá v hlave definitívu základnej zostavy: "Ešte sú nejaké otázniky.

Najdôležitejší moment v tejto súvislosti bude, ako sa vyvinie situácia so Simonou Szarkovou. Optimálna zostava bude aj otázkou aktuálnej dispozície hráčok. Na šampionáte budeme mať inú stratégiu ako na turnaji v Madride."

Slovenská výprava po poslednom dueli s Poľskom ešte absolvovala prehliadku hlavného mesta Španielska, v pondelok sa presunula do Valencie a na programe bol regeneračný deň. V utorok má národný tím na programe dva tréningy, v stredu jeden.

Všetky tri duely v základnej E-skupine na MS odohrajú Slovenky v Llírii neďaleko Valencie, po štvrtkovom súboji s Maďarskom nastúpia ešte proti Nemecku (4. decembra) a Česku (6. decembra). Zo skupiny postúpia do hlavnej fázy šampionátu prvé tri tímy.