Tatran Prešov čaká v Európe nemecký favorit. Môžeme len prekvapiť, vraví Gernát

BRATISLAVA. Na hádzanárov Tatrana Prešov čaká po týždni druhé vystúpenie v novom ročníku Európskej ligy.
Po domácej remíza 30:30 so švédskym Sävehofom sa v utorok od 18.45 h predstavia na palubovke najväčšieho favorita G-skupiny - nemeckého tímu Recken - TSV Hannover-Burgdorf. Informuje o tom oficiálny web Tatrana Prešov.
Pre šiesty tím uplynulého ročníka nemeckej bundesligy, vedený od júla 2021 bývalým nemeckým reprezentačným trénerom Christianom Prokopom, je to štvrtá účasť v európskom pohári, z toho druhá v Európskej lige.
Hannover vstúpil do bojov v skupinovej fáze európskeho pohára úspešne. Vo svojom úvodnom vystúpení zdolal dánsku Fredericiu na jej palubovke 31:29. V nemeckej najvyššej súťaži je Hannover aktuálne na 12. mieste so šiestimi bodmi v deviatich zápasoch.
Tatran vycestoval na duel do Nemecka už v nedeľu. Zverenci trénerskej dvojice Radoslav Antl - Marek Gernát cestou odohrali duel 8. kola Niké handball extraligy na palubovke bratislavského ŠKP.
V hlavnom meste vyhrali jednoznačne 40:24 a po upevnení si pozície lídra extraligy sa presunuli do dejiska zápasu, kde sa od pondelkového rána pripravujú na druhý duel v tejto pohárovej edícii.
"Hráme s bundesligistom u neho doma. Je to najlepšia liga a my môžeme len prekvapiť. Myslím si, že sme sa poctivo pripravovali. Pevne verím, že budeme bojovať o každú loptu. Je to pre našich hráčov veľká výzva a prestíž a so srdiečkom a pokorou ideme bojovať o dobrý výsledok pre klub," uviedol Martin Gernát, asistent trénera Tatrana Prešov.
Český krídelník Josef Hozman nabáda, že Hannovej má skúsené mužstvo.
"Veľa spolupracujú s pivotom, na čo si musíme dať pozor. Majú kvalitné spojky. Pripravovali sme sa na nich už po stretnutí so Sävehofom. Mali sme nejaké videá, trénovali sme. Chceme do toho dať všetko a uvidíme na čo to bude stačiť," uviedol Hozman, 9-gólový strelec zo súboja v Bratislave.