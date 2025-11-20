Obrana nefungovala nejako extra, ale 30 gólov je slušných, zhodnotil tréner Prešova prehru v Dánsku

FREDERICIA. Hoci Tatran Prešov podal v štvrtom zápase skupinovej fázy na pôde dánskej Fredericie Handboldklub lepší výkon ako týždeň predtým doma, znovu ale vyšiel naprázdno.
Prešovský tím nastúpil proti poprednému dánskemu klubu z krajiny európskych a svetových majstrov i olympijských šampiónov v silno oklieštenej zostave.
Trénersky tandem devätnásťnásobného majstra republiky Radoslav Antl – Marek Gernát nemohol vopred rátať so zraneným brankárom Matúšom Mitošinkom, spojkou Igorom Karlovom ani pivotom Lucasom Barrosom Araxá.
Nuž a vo Fredericii aj s jednou z opôr tímu Pavlom Hernandezom, pre poranenie ruky.
A po predošlých ťažkostiach s ľavým ramenom nemohol ešte stopercentne odviesť robotu na ihrisku ani ľavoruký krídelník Josef Hozman.
Napriek všetkým týmto faktom sa mužstvo Tatranu vyplo za daných okolností k dobrému výkonu a polčas prehralo len o tri góly 14:17 a celkovo 30:38.
Tridsať gólov je slušných
„Doma sme podľahli Fredericii o sedem gólov. Do Dánska sme však cestovali s cieľom odohrať podľa našich aktuálnych možností čo najkvalitnejší zápas.
Problém sme mali hlavne v spojkovom rade, kde sme mohli rotovať len štyroch hráčov.
Aj mne sa páčilo, že všetci ktorí mohli zasiahnuť do hry, dali do nej maximum. Iste spravili sme aj nejaké chyby, hlavne v obrane.
Na môj vkus sa domáci dostávali do dobrých pozícií pre zakončenie hlavne z krídelných priestorov. Ľahúčko však aj cez stred obrany. Desať gólov sme dostali spoza deväťmetrovej hranice.
Obrana nám teda nefungovala nejako extra, no dali sme tridsať gólov, čo na ihrisku takého kvalitného súpera akým je Fredericia, je celkom slušné, “ zhrnul asistent trénera R. Antla Marek Gernát.
Po domácej prehre a kope zdravotných problémov nebolo zrejme jednoduché hráčov motivovať. Napokon ale všetci príkladne bojovali a hoci prehrali, za prístup i výkony sa hanbiť nemusia.
„Bolo nám jasné, že dieru do sveta v Dánsku nespravíme. Rozhodne sme tam necestovali odovzdane. Boli sme realisti a zrejme aj preto hráči neboli pod nejakým silným tlakom.
O to ľahšie, hlavne v útočnej fáze sa dokázali presadiť.
Napríklad Andrej Dobrkovič na strednej spojke, dobre zahral na pravej aj Tim Jenko Bogdanič, kapitán mužstva Lukáš Urban odviedol svoj vysoký štandard a bol aj jeden z mála, ktorý to vedel podržať aj v obrane.
Škoda, že vypomôcť v nej nemohol Pavel Hernandez, spoľahlivý, inak platný aj v útoku, či dobrý zakončovateľ Igor Karlov.
Mrzí nás i to, že sme sa nedostali k rýchlym protiútokom, pri rotovaní štyroch spojok sme ich nemohli ubehať, preto volili v útoku radšej pomalší spôsob.
Určite aj preto sa hráči nedopúšťali príliš veľa technických chýb. Žiaľ, ani mnohé pozitíva na lepší výsledok nestačili.“
Chcú pokračovať v nasadenom kurze
Slovenskej extralige stále dominuje Tatran Prešov. V jedenástich doposiaľ odohraných kolách nestratil ani len bod.
Po štvrtkovom návrate z Dánska nastúpi líder súťaže v sobotu o 19. hodine v domovskej Tatran handball arene proti aktuálne druhému HK Bojnice.
„Je jasné, že v domácej súťaži chceme pokračovať v nasadenom kurze. Sme pasovaní do roly favorita aj v tomto stretnutí a sme pripravení ju výkonom i výsledkom potvrdiť,“ povedal M. Gernát.
Gólman zo zálohy zmaril dve sedmičky
Pri neúčasti zraneného brankára Mitošinku sa v prešovskej bráne začal Ivan Ereš.
Prvé dva skvelé zásahy medzi žrďami ale predviedol Igor Čupryna, ktorý sa na ne postavil proti sedemmetrových hodom súpera. A oba bravúrne zlikvidoval. A to do nej zamieril po veru poriadne dlhom čase.
„Pre vleklé zdravotné ťažkosti som musel hádzanársku kariéru oficiálne ukončiť. Na prípadné záskoky, to ešte ako tak ide.
Ide len o krátkodobú pomoc klubu, v ktorom som zažíval krásne časy. Priznám sa, že ešte zasiahnem do zápasu Európskej ligy, tak v to som veru nedúfal. Realita je však iná.
Tréner Rado Antl, môj bývalý spoluhráč ma poslal na začiatku na prvú a potom i na druhú sedmičku.
Obe som kryl a pocítil tak obrovskú vnútornú radosť, ktorú som nepoznal už vyše päť mesiacov a sedemnásť dní, ako to zistil tréner.
Nie je ľahké sa vrátiť do mužstva po takej odmlke. Trochu som potrénoval, telo sa držalo solídne, hoci na extra prudké pohyby to nie je.
Matúš Mitošinka ešte nie je v poriadku, takže mal by som robiť Ivanovi Erešovi dvojku v zápase s Bojnicami potom vycestovať s mužstvom aj na zápas Európskej ligy do Švédska proti IK Sävehof."