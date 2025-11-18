Prešovu sa v Európe nedarí. Neuspel ani v Dánsku a pripísal si tretiu prehru

Európska liga EHF - skupina G, 4. kolo
HK Fredericia - Tatran Prešov 38:30 (17:14)
Najviac gólov: Mossestad 9, Ljungquist a Palmer po 8 - Dobrkovič 8, Bogdanič 6, Urban 5
Rozhodcovia: Sirbu, Serdiuc (obaja Mold.), vylúčení: 4:4
FREDERICIA. Hádzanári Tatrana Prešov neuspeli vo štvrtom vystúpení v skupinovej fáze Európskej ligy EHF.
Na palubovke dánskeho klubu HK Fredericia prehrali 30:38 a v tabuľke tak majú naďalej jediný bod.
V utorok 25. novembra sa Tatran predstaví na pôde švédskeho Sävehofu. Boje v skupine zakončí pred vlastnými priaznivcami, keď 2. decembra privíta favorizovaný nemecký Hannover.