Prešovu sa v Európe nedarí. Neuspel ani v Dánsku a pripísal si tretiu prehru

Hádzanári Tatrana Prešov
Hádzanári Tatrana Prešov
TASR|18. nov 2025 o 22:34
V tabuľke má jediný bod.

Európska liga EHF - skupina G, 4. kolo

HK Fredericia - Tatran Prešov 38:30 (17:14)

Najviac gólov: Mossestad 9, Ljungquist a Palmer po 8 - Dobrkovič 8, Bogdanič 6, Urban 5

Rozhodcovia: Sirbu, Serdiuc (obaja Mold.), vylúčení: 4:4

FREDERICIA. Hádzanári Tatrana Prešov neuspeli vo štvrtom vystúpení v skupinovej fáze Európskej ligy EHF.

Na palubovke dánskeho klubu HK Fredericia prehrali 30:38 a v tabuľke tak majú naďalej jediný bod.

V utorok 25. novembra sa Tatran predstaví na pôde švédskeho Sävehofu. Boje v skupine zakončí pred vlastnými priaznivcami, keď 2. decembra privíta favorizovaný nemecký Hannover.

Tabuľka skupiny G

    dnes 22:34
