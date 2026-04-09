Slovensko bude opäť hostiť najstaršie aerobické podujatie. Príde takmer 600 účastníkov

Na 27. ročníku Slovak Aerobic Open (SAO) sa predstaví 582 účastníkov z 15 krajín. Najstaršie podujatie v športovom aerobiku v Európe je zaradené do kalendára strešnej organizácie World Gymnastics, donedávna pred rebrandingom FIG.
Uskutoční sa 10. – 12. apríla v Bratislave pod záštitou primátora hlavného mesta Matúša Valla. Zároveň ide o majstrovstvá Slovenska.
V multifunkčnej hale na Junáckej 8 by pretekárky a pretekári počas troch dní trvania SAO mali predviesť až 490 zostáv v jednotlivých disciplínach a vekových kategóriách.
Aj tento údaj svedčí o rozsahu a medzinárodnom renomé jednej z najvýznamnejších súťaží z organizátorského portfólia Slovenskej gymnastickej federácie (SGF).
„Sme veľmi radi, že dokážeme nielen udržiavať úroveň tohto podujatia, ale ju aj zvyšovať. Uvidíme okolo 500 zostáv a takmer 600 účastníkov.
Veľmi nás teší, že mnohí sa k nám vracajú. Je to dôkaz, že to asi robíme dobre,“ uviedol pre oficiálnu webovú stránku Slovenskej gymnastickej federácie prezident SGF Ľuboš Vilček.
„Nielen vďaka našej tradícii patríme medzi najprestížnejšie open podujatia v Európe,“ dodala Linda Brnová, predsedníčka sekcie športového aerobiku a zároveň členka výkonného výboru SGF.
Slovak Aerobic Open 2026 sa bude konať aj vďaka príspevku od Fondu na podporu športu, ktorý naň vyčlenil dotáciu 26.700 eur.
„Veľká vďaka patrí predovšetkým Fondu na podporu športu, ktorý na tohtoročné zorganizovanie Slovak Aerobic Open prispel veľkou sumou. My sa snažíme, ale bez podpory od partnerov a inštitúcií by nebolo možno usporiadať takéto podujatie.
Ďakujeme aj Ministerstvu cestovného ruchu a športu SR, Slovenskému olympijskému a športovému výboru či Národnému športovému centru. Som veľmi rád, že veci sa oproti minulosti pohli a gymnastika je už vnímaná inak.
Je to šport pre všetky športy a uvedomuje si to čoraz viac ľudí. Dúfam, že sa za to odvďačíme dobrými výsledkami a takýmito kvalitnými medzinárodnými súťažami,“ uviedol Vilček.
Už štvrté prvenstvo v sérii v zrejme najsledovanejšej kategórii – individuálnej súťaži žien – skúsi dosiahnuť 20-ročná Britka Lola Lawrenceová, ktorá je juniorská majsterka sveta 2022 a vlani obsadila šieste miesto na majstrovstvách Európy v azerbajdžanskej Gandži.
Jedným z najväčších lákadiel budú aj štarty pretekárov, ktorí ešte minulý rok patrili k absolútnej špičke medzi mládežníkmi. Maďarka Viktória Éva Bányászová aj Brit Felix Smith dobyli bronz medzi juniormi na ME 2025.
„Sme veľmi zvedaví, ako si budú počínať po prechode do seniorskej vekovej kategórie,“ poznamenala Brnová.
Hlavnými domácimi nádejami v individuálnych súpereniach sú seniorka Alena Učňová a juniorka Nelly Osvaldová. Obe sú členky VŠK FTVŠ UK Lafranconi a vo svojich kategóriách úradujúce laureátky ocenenia Gymnasta roka v SR.
Učňová bola na SAO 2025 medzi seniorkami tretia, Osvaldová v juniorkách ôsma. „V prvom rade chcem predviesť plnú obťažnosť zostavy, aby mi uznali všetky prvky, ktoré mám natrénované.
Dúfam, že sa mi to podarí v kvalifikácii a v prípade postupu aj v nedeľňajšom finále. Verdikt, na aké umiestnenie by mi to stačilo, už nechávam na rozhodcovskom zbore.
Základným krokom teda je kvalifikovať sa do finále a potom by som chcela dosiahnuť čo najlepší výsledok,“ povedala Učňová.