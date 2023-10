Legenda gymnastiky chce byť na svojich deviatych olympijských hrách. Spraví pre to maximum

CHANG-ČOU. Keď legendárna gymnastka Oksana Čusovitinová premiérovo štartovala na olympijských hrách v Barcelone v roku 1992, mnohé z jej súčasných súperiek ešte ani neboli na svete.

Už 48-ročná reprezentantka Uzbekistanu ani v pokročilom športovom veku neprestáva udivovať svet.

Tento týždeň dokonca skončila štvrtá v preskoku na Ázijských hrách. Po tomto úspechu uviedla, že jej cieľom sú budúcoročné olympijské hry v Paríži.

Ak by sa Čusovitinovej podarilo získať miestenku do francúzskej metropoly, v čase konania olympiády bude mať 49 rokov. Bola by to jej deviata účasť pod piatimi kruhmi.