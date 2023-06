Nečakaný triumf amerického golfistu, na prestížnom US Open triumfoval prvýkrát v kariére

Clark sa na US Open kvalifikoval iba vďaka tomu, že v máji sa tešil zo svojho prvého víťazstva na PGA Tour na podujatí v Charlotte.

LOS ANGELES. Americký golfista Wyndham Clark sa stal nečakaným víťazom prestížneho podujatia US Open.

McIlroy v závere bojoval o prvenstvo, no napokon mu tesne ušlo. Nepridal tak do svojej zbierky piaty major titul, na US Open predtým dokázal triumfovať v roku 2011. Tretiu priečku získal ďalší domáci golfista Scottie Scheffler.

Konečné poradie