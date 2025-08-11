Uhral 15 úderov nad par. Teťák skončil na turnaji v Škótsku v siedmej desiatke

ABERDEEN. Slovenský golfista Tadeáš Teťák obsadil na turnaji Nexo Championship v Škótsku celkové 69. miesto.
Na podujatí prestížnej série DP World Tour dosiahol v štyroch kolách bilanciu 15 nad par (303/+15). Suverénnym víťazom turnaja sa stal domáci Grant Forrest (280/-8).
Teťákovi sa na ihrisku Trump International Golf Links najviac vydarilo úvodné kolo, v ktorom zahral 18 jamiek na 70 úderov. V druhom predviedol 78 úderov a úspešne prešiel cutom.
Cez víkend dosiahol výsledky 79 a 76. Slovenský golfista sa najbližšie v rámci DP World Tour predstaví na Danish Golf Championship v Kodani (14.-17. augusta).