Uhral 15 úderov nad par. Teťák skončil na turnaji v Škótsku v siedmej desiatke

Slovenský golfista Tadeáš Teťák.
Slovenský golfista Tadeáš Teťák. (Autor: Osobný archív)
TASR|11. aug 2025 o 08:21
ShareTweet0

Slovákovi najviac vyšlo úvodné kolo.

ABERDEEN. Slovenský golfista Tadeáš Teťák obsadil na turnaji Nexo Championship v Škótsku celkové 69. miesto.

Na podujatí prestížnej série DP World Tour dosiahol v štyroch kolách bilanciu 15 nad par (303/+15). Suverénnym víťazom turnaja sa stal domáci Grant Forrest (280/-8).

Teťákovi sa na ihrisku Trump International Golf Links najviac vydarilo úvodné kolo, v ktorom zahral 18 jamiek na 70 úderov. V druhom predviedol 78 úderov a úspešne prešiel cutom.

Cez víkend dosiahol výsledky 79 a 76. Slovenský golfista sa najbližšie v rámci DP World Tour predstaví na Danish Golf Championship v Kodani (14.-17. augusta).

Golf

    Slovenský golfista Tadeáš Teťák.
    Slovenský golfista Tadeáš Teťák.
    Uhral 15 úderov nad par. Teťák skončil na turnaji v Škótsku v siedmej desiatke
    dnes 08:21
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Golf»Uhral 15 úderov nad par. Teťák skončil na turnaji v Škótsku v siedmej desiatke