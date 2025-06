Teťák po dvoch neúspešných turnajoch prešiel cutom. V Holandsku zabojuje o dôležité body

AMSTERDAM. Golfová DP World Tour má na programe turnaj KLM Open, ktorý hostí ihrisko The International v Amsterdame.

Druhé kolo turnaja sa dohrávalo až dnes ráno a definitívne určilo hráčov, ktorí si zahrajú aj vo víkendových kolách.

Po dvoch neúspechoch na predchádzajúcich turnajoch sa do súbojov o dôležité body do sezónneho rebríčka Race to Dubai prebojoval aj slovenský profesionál Tadeáš Teťák.