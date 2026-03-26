Slovenský golfista sníva o olympiáde. Viem, že na to mám, hovorí

Slovenský golf by chcel mať opäť zastúpenie na olympijských hrách. Na strieborný úspech Roryho Sabbatiniho z Ria de Janeira 2016 by chcel nadviazať predovšetkým Tadeáš Teťák.
Šancu získať miestenku má však Slovensko aj v ženskej kategórii a v novej súťaži miešaných tímov.
Teťák si pre rok 2025 vybojoval možnosť štartu na turnajoch prestížnej série DP World Tour.
V nej sa mu však veľmi nedarilo a pred nadchádzajúcou sezónou urobil krok späť, aby mohol opäť napredovať v súvislosti so snahou kvalifikovať sa do Los Angeles 2028 i ako profesionálny hráč. Štartovať bude na „druholigovej“ sérii HotelPlanner Tour a na DP World Tour sa chce vrátiť o rok.
Kvalifikačný proces sa začína v júni
„Som jediný golfista na Slovensku, ktorý má reálnu šancu dostať sa na olympijské hry. Kvalifikačný proces sa začína v júni, rebríček sa bude počítať za dva roky.
Ja musím v prvom rade splniť ciele pre túto sezónu, to znamená skončiť do top 15 a na konci roka získať opäť kartu na DP World Tour, alebo ju tesne minúť. Keby som padol hlbšie, to už by sa z hľadiska bodov nedalo uhrať,“ prezradil Teťák vo štvrtok na stretnutí s novinármi v Bratislave.
Pokles o úroveň nižšie nevníma Teťák vyslovene negatívne, získal totiž väčší priestor pri tvorbe svojho herného harmonogramu.
„Získal som síce kartu na DP World Tour, no bola iba s takzvaným podmienečným štatútom. Takže sme sa všetci s touto kartou dostali na turnaje, kde v podstate nikto nechcel hrať. V Keni, v Číne, v Juhoafrickej republike.
Hrať Hotel Planner Tour a skončiť do top 15, to je jediná vec, ktorá mi teraz dáva zmysel. Vedieť si naplánovať sezónu a hrať všetky turnaje, nie iba vybrané, ktoré som hral minulý rok,“ uviedol Teťák, ktorý verí, že hráčsky dokázal v uplynulom období napredovať.
„Spravil som veľký pokrok mentálne. Som o dosť trpezlivejší a pokojnejší, ako som bol. Verím sám sebe, a to je podľa mňa dôležité. Keby som sám sebe neveril, tak už ten golf nehrám. Ale viem, že na to mám a mám proste okolo seba tím, ktorí je veľmi realistický. Ak by tam fakt šanca nebola, už by mi to dávno povedali.“
Ambície majú aj dve ženy
Okrem Teťáka majú ambície predstaviť sa pod piatimi kruhmi aj slovenské ženy. Kandidátkami sú predovšetkým Michaela Vavrová a Katarína Dorcárová.
„Kvalifikácia je veľmi náročná. Na olympiáde bude iba 60 mužov a rovnaký počet žien. V mixe bude 16 družstiev. Dostať sa tam bude obrovský úspech. Pevne však verím, že na olympiáde v roku 2028 bude mať Slovensko svoje zastúpenie a mojím tajným želaním je, aby sme to mali v oboch kategóriách.
Tadeáš je veľká nádej. V hlave to má veľmi dobre nastavené a jeho snaha by mohla byť pozlatená účasťou na olympiáde,“ vyjadril nádej generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Jozef Liba.
Športový riaditeľ Slovenskej golfovej asociácie (SKGA) Matej Vajda sa nepozerá iba na prebiehajúci olympijský cyklus, ale verí, že Slováci sa môžu dostať aj do Brisbane 2032.
„Naši hráči sú veľmi mladí. Majú približne 25 rokov, pričom vrcholný golfový vek je okolo 35. Zbierajú skúsenosti a za úspechom vedie dlhá cesta. Ja som veľmi rád, že máme nielen hráčov, ale aj kluby. Na Táľoch sa bude konať turnaj LET Access Series. Mať turnaj na domácej pôde je veľká výhoda pre našich hráčov.“