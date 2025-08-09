Skvelý výsledok slovenského golfistu v Škótsku. Poradil si s náročnými podmienkami

BRATISLAVA. Včera vo večerných hodinách sa skončili úvodné kolá golfového turnaja z najvyššej série DP World Tour, kde sa opäť úspešne predstavil aj Tadeáš Teťák.
Turnaj Nexo Championship na škótskom ihrisku Trump International Golf Links v Aberdeenshire, predstavil škótske podmienky vo svojej kráse.
Aj napriek silnému vetru, ktorý je každodennou súčasťou tohto nádherného prímorského ihriska, často zaraďovaného do TOP 50 na svete, sa Tadeášovi v prvý deň darilo a so skóre -2 sa delil o 13-tu pozíciu.
Po včerajšom menej vydarenom druhom kole Tadeáš stratil výborné priebežné poradie, avšak výsledok +6 a celkovo +4 mu stačilo na postup do víkendových finálových kôl.
Skóre +4 zabezpečujúce postup sa na turnajoch takejto úrovne často nevidí a podľa štatistík je to len 4x v histórii DP World Tour čo takéto skóre zabezpečilo hráčom postup do finálových kôl.
To svedčí o extrémnej náročnosti ihriska a podmienok ktoré v Škótsku panujú.
Z nástrahami podmienok a ihriska sa najlepšie po dvoch kolách vysporiadal domáci hráč Forrest Grant a so skóre -7 je vo vedení turnaja.
Turnaj pokračuje v sobotu a Tadeáš štartuje už o 8:35 nášho času, tak mu držíme palce.