Skvelý výsledok slovenského golfistu v Škótsku. Poradil si s náročnými podmienkami

Pohľad na golfové ihrisko Trump International Golf Links v Škótsku. (Autor: Trump International Golf Links)
Sportnet|9. aug 2025 o 09:30
BRATISLAVA. Včera vo večerných hodinách sa skončili úvodné kolá golfového turnaja z najvyššej série DP World Tour, kde sa opäť úspešne predstavil aj Tadeáš Teťák.

Turnaj Nexo Championship na škótskom ihrisku Trump International Golf Links v Aberdeenshire, predstavil škótske podmienky vo svojej kráse.

Aj napriek silnému vetru, ktorý je každodennou súčasťou tohto nádherného prímorského ihriska, často zaraďovaného do TOP 50 na svete, sa Tadeášovi v prvý deň darilo a so skóre -2 sa delil o 13-tu pozíciu.

Po včerajšom menej vydarenom druhom kole Tadeáš stratil výborné priebežné poradie, avšak výsledok +6 a celkovo +4 mu stačilo na postup do víkendových finálových kôl.

Skóre +4 zabezpečujúce postup sa na turnajoch takejto úrovne často nevidí a podľa štatistík je to len 4x v histórii DP World Tour čo takéto skóre zabezpečilo hráčom postup do finálových kôl.

To svedčí o extrémnej náročnosti ihriska a podmienok ktoré v Škótsku panujú.

Z nástrahami podmienok a ihriska sa najlepšie po dvoch kolách vysporiadal domáci hráč Forrest Grant a so skóre -7 je vo vedení turnaja.

Turnaj pokračuje v sobotu a Tadeáš štartuje už o 8:35 nášho času, tak mu držíme palce.

