Nenahraditeľná, jedinečná osobnosť, napísala organizácia. Zomrel člen golfovej siene slávy

Masashi „Jumbo“ Ozaki, jeden z iba dvoch japonských golfistov uvedených do Svetovej golfovej siene slávy, zomrel vo veku 78 rokov po boji s rakovinou hrubého čreva. V stredu o tom informovala organizácia Japan Golf Tour Organization (JGTO).
Ozaki, ktorý zaznamenal na okruhu JGTO rekordných 94 víťazstiev – najviac zo všetkých japonských hráčov – bol uvedený do Svetovej golfovej siene slávy v roku 2011. Stalo sa tak sedem rokov po tom, čo sa prvým Japoncom s týmto ocenením stal Isao Aoki.
Svoju športovú kariéru začal Ozaki ako bejzbalista, neskôr však prešiel k profesionálnemu golfu. Prvý titul na Japan PGA Championship získal vo veku 26 rokov.
„Je nenahraditeľnou, jedinečnou osobnosťou pri diskusiách o mužskom golfe – dnes aj do budúcnosti,“ uviedla tour v príspevku na sociálnych sieťach.
Ozaki odohral viac než 80 turnajov na PGA Tour, vrátane Presidents Cupu v roku 1996. V tom istom roku sa vo veku 49 rokov vyšplhal na piate miesto svetového rebríčka.
Hoci v Spojených štátoch nezískal titul, trikrát sa umiestnil v najlepšej desiatke na major turnajoch – na Masters (T8, 1973), US Open (T6, 1989) a The Open Championship (T10, 1979).
Japan Open vyhral päťkrát a Japan PGA Championship šesťkrát. Poslednýkrát sa na okruhu predstavil v roku 2002 na turnaji ANA Open, keď mal 55 rokov.
Úspešné kariéry v Japonsku mali aj jeho mladší bratia Naomichi (Joe) a Tateo (Jet), ktorí si zahrali aj niekoľko turnajov v USA.