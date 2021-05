Sagan ubránil cyklámenový dres. To skutočné Giro sa len začína, vraví

BRATISLAVA. V roku 2015 na Tour de France vymyslel Peter Sagan zo žartu hnedý dres. Dal by ho jazdcovi, ktorý má najviac druhých miest.

„Môj trik, ako konečne vyhrať etapu bolo, že som sa sústreďoval na to, aby som skončil znova druhý,“ žartoval Nizzolo v prvom rozhovore pre Eurosport.

„Toto víťazstvo znamená to pre mňa veľmi veľa. Nemyslím, že by toto víťazstvo zmenilo moje postavenie, ale je to krásne.“

V cieli prišiel aktuálny majster Európy ku svojmu fanklubu. Fanúšikovia si šli vykričať hlasivky a svojho favorita tľapkali po pleciach. Nizzolovi blahoželali aj súperi, pridal sa aj Peter Sagan.

Vyrovnaný boj v bodovacej súťaži

Slovák obsadil tretiu priečku. Druhý skončil časovkár Edoardo Affini, ktorý výborne načasoval svoj útok v závere. Veľa nechýbalo a takmer vyhral. Snažil sa zaskočiť šprintérov. Takmer sa mu to podarilo.

Nizzolo ho predbehol až tesne pred cieľom. Sagan sa pred neho už nedokázal posunúť.