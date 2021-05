Giro ešte nie je rozhodnuté. Bernal sa v stredu vytrápil

BRATISLAVA. Keď doľahne na cyklistu kríza a melie z posledného, cyklisti zvyknú hovoriť, že do pedálov šliape tak, že už opisuje štvorec a nie kruh.

Je to metafora. No v únave sa snaží tak enormne tlačiť do pedálov, že to nie je efektívne. Dupe do nich.

Egan Bernal tento rok na Gire jazdil neohrozene a spoľahlivo svoj náskok navyšoval. V pondelok v kráľovskej etape v Dolomitoch vyhral po obdivuhodnom sólovom úniku v nepriaznivých podmienkach.

V stredu po dni voľna však v závere etapy trpel a zatínal zuby. Prvý raz ukázal, že a on je len smrteľník a súperi ho môžu ešte potrápiť.