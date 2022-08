Môžeme si aj zadky zodrať. Nemka v cieli krvácala a plakala od šťastia

MNÍCHOV. Je to asi, ako keby Ján Volko získal zlato na mužskej stovke. V Nemecku sa v stredu celý deň nehovorilo o ničom inom, ako o senzačnom víťazstve Giny Lückenkemperovej v ženskej stovke na ME v atletike v Mníchove.

Absurdné kino

Komentátor verejnoprávnej televízie ZDF po Nemkinom nevydarenom štarte najskôr sklamane konštatoval, že Kambundjiová je ďaleko vpredu, no napokon o niekoľko sekúnd ani on neveril tomu, čo videl.

„Lückenkemper! Lückenkemper to dokonca vyhrala! To nie je pravda, čo sa tu deje! Absurdné kino, z outsiderky sa stala kráľovná. Ak by sa v cieli nehodila vpred, zlato by nezískala, hoci potom spadla,“ kričal nemecký komentátor.