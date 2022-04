Islanďanka kritizuje organizátorov ME. Je to hanba a neúcta, tvrdí

Otvárací zápas ME medzi Anglickom a Rakúskom sa dokonca uskutoční na Old Trafforde v Manchestri s kapacitou 73 200 miest a je beznádejne vypredaný.

Ženský futbal v súčasnosti napĺňa štadióny. Zápas FC Barcelona - Real Madrid na Camp Nou sledovalo 95-tisíc fanúšikov. A organizátori majstrovstiev Európy nie sú pripravení na to, že by na náš zápas predali viac ako 4000 vstupeniek.

"Je to šok. Hráme v Anglicku, kde je kopec štadiónov a my budeme hrať na tréningovej ploche s kapacitou pre nejakých 4-tisíc priaznivcov. Je to hanba. Toto nie je rešpekt, aký si zaslúžime.

Je to neúcta voči ženskému futbalu, pretože je omnoho väčší, ako si ľudia myslia. Človek si myslí, že ženský futbal urobil vpred dva kroky a potom príde niečo takéto a je to krok späť," rozhorčila sa 31-ročná stredopoliarka v podcaste na webe fotbollskanalen.se .

"Ak by to robili, vedeli by, že ženský futbal je na prudkom vzostupe. Je hlúpe vôbec o niečom takom hovoriť, pretože ich kroky vôbec nedávajú zmysel.

Ak mám byť úprimná, je to frustrujúce. Myslím si, že by svoj výber mali organizátori prehodnotiť. Videli by, ako rýchlo b sa predávali lístky," dodala.