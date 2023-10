FIFA uvažuje o zrušení celoplošného zákazu ruských tímov na medzinárodnej scéne

BRATISLAVA. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) uvažuje o zrušení všeobecného zákazu účasti Ruska v medzinárodnom futbale. Ako referuje web news.sky.com, podľa nemenovaných zdrojov z prostredia strešného orgánu svetového futbalu by mohlo byť takéto rozhodnutie prijaté počas stredajšieho zasadnutia Rady FIFA. Ak by sa tak stalo, ruským mužom a ženám by mohli umožniť hrať na majstrovstvách sveta do 17 rokov v prípade, že sa tam kvalifikujú.

Uvedený zákaz platí od vypuknutia vojny na Ukrajine, ktorú začiatkom minulého roka s pomocou samozvaného bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka rozpútal ruský vodca Vladimir Putin.

FIFA vtedy uviedla, že ide o krok "plnej solidarity so všetkými postihnutými ľuďmi na Ukrajine". FIFA sa však snaží trest zmierniť po kroku Európskej futbalovej únie (UEFA), ktorá nedávno stlmila svoj postoj k Rusku.

Strešný orgán futbalu na "starom kontinente" sa rozhodol umožniť ruským tímom do 17 rokov návrat do medzinárodných súťaží a chce im umožniť štart kvalifikácii o postup na ME do 17 rokov, ale bez použitia národných symbolov, vlajky alebo hymny.

Európske tímy si zabezpečujú postup na majstrovstvá sveta do 17 rokov na základe výkonov na kontinentálnych podujatiach pod hlavičkou UEFA. FIFA teda vníma majstrovstvá Európy do 17 rokov ako "de facto" kvalifikáciu na svetový šampionát, preto údajne zvažuje zrušenie zákazu v prípade ruských mládežníckych tímov. V prípade takého rozhodnutia FIFA by sa už ruskí futbalisti do 17 rokov nestihli kvalifikovať na MS tejto vekovej kategórie, ktoré sa od 10. novembra do 2. decembra uskutočnia v Indonézii. Ruské futbalistky do 17 rokov by sa však mohli kvalifikovať na budúcoročné MS v Dominikánskej republike.