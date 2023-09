Čeferin urobil ústupok, mladí Rusi opäť môžu hrať v súťažiach UEFA

NYON. Ruská futbalová reprezentácia hráčov do 17 rokov môže opäť hrávať stretnutia v Európe. V utorok o tom rozhodla Európska futbalová únia (UEFA).

Umožniť im hrať je investícia do budúcej generácie a lepšieho zajtrajška," vyhlásil prezident UEFA Aleksander Čeferin podľa DPA.

Ruské tímy do 17 rokov by sa mali zaradiť aj do súťaží, u ktorých už prebehol žreb. Seniorské reprezentácie a kluby zostávajú mimo súťaží UEFA.