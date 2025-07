ONLINE: HŠK Zrinjski Mostar - ŠK Slovan Bratislava dnes, Liga majstrov LIVE (odveta 2. predkola)

Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia dnes o 21:00 na odvetný súboj 2. predkola Ligy majstrov proti Zrinjski Mostar.



Prvý zápas zvládli belasí na výbornú, svojho súpera zdolali na Tehelnom poli 4:0. V závere prvého polčasu skórovali Barseghjan a Strelec, v druhom polčase sa k nim pridali Tolič a Kucharevič.



Na margo odvety sa Boris Kitka vyjadril: „Cestujeme s odhodlaním potvrdiť dobrý výsledok, prvý zápas nám pri všetkom rešpekte vyšiel až nad očakávanie. Zrinjski však nepovedal posledné slovo, hlavne v ofenzíve má väčšiu silu než to, čo sme mu my doma dovolili. Máme to vo vlastných rukách a chceme spečatiť postup.“



Slovan odohral v sobotu prvý ligový zápas, na pôde nováčika z Prešova remizoval 2:2. Domáca súťaž sa cez víkend začala aj v Bosne a Hercegovine, no Zrinjski v nej ešte zápas neodohral.