VIDEO: Strelec ukončil čakanie na gól. V Anglicku skóroval po viac ako mesiaci

Slovenský futbalista David Strelec v drese Middlesbrough FC. (Autor: REUTERS)
Sportnet, TASR|19. apr 2026 o 15:16
Middlesbrough sa naďalej výsledkovo trápi.

Slovenský futbalový reprezentant David Strelec skóroval v zápase 43. kola druhej najvyššej anglickej súťaže, jeho FC Middlesbrough remizoval na pôde Ipswichu 2:2.

Slovák otvoril skóre duelu v 25. minúte, keď sa ocitol osamotený pred domácim brankárom a zúžitkoval presnú prihrávku Browneho.

Pre 25-ročného útočníka to bol šiesty presný zásah v rámci Championship a ukončil viac ako mesačné strelecké suchoty.

Slovenský útočník sa podieľal aj na druhom presnom zásahu „Boro“, no napokon sa hosťom nepodarilo udržať tesný náskok. Ipswich zachránil bod v závere riadneho hracieho času, keď sa z pokutového kopu nemýlil Jack Clarke.

VIDEO: Gól Strelca v zápase Ipswich - Middlesbrough

Middlesbrough naposledy bodoval naplno pred vyše mesiacom, no naďalej je blízko k tomu, aby si zahral minimálne v play-off o účasť v Premier League.

Na siedmy Wrexham má šesťbodový náskok, na druhý Ipswich, ktorý momentálne drží priamu miestenku medzi anglickú elitu, má trojbodovú stratu.

Tabuľka Championship

