ONLINE: Konferenčná liga, žreb ligovej fázy dnes, LIVE (Slovan Bratislava)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava.
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
Sportnet|29. aug 2025 o 11:10
ShareTweet0

Sledujte s nami žrebovanie ligovej fázy Konferenčnej ligy.

MONAKO. Tímy v Konferenčnej lige sa dnes dozvedia, kto budú ich súperi v ligovej fáze.

Žreb sa uskutoční v Grimaldiho fóre v Monaku. Začína sa o 13:00 a bude spojený zároveň so žrebom ezrópskej ligy.

Svojho súpera spozná aj jediný slovenský zástupca v európskych súťažiach pre túto jeseň Slovan Bratislava.

Môže čeliť rivalovi Sparte Praha alebo aj anglickému Crystal Palace.

Rozdelenie košov Konferenčej ligy

1. kôš: Fiorentina, AZ Alkmaar, Šachtar Doneck, Slovan Bratislava, Rapid Viedeň, Legia Varšava

2. kôš: Sparta Praha, Dynamo Kyjev, Crystal Palace, Lech Poznaň, Rayo Vallecano, Shamrock Rovers

3. kôš: Omonia Nikózia, Mainz, Štrasburg, Jagiellonia Bialystok, Celje, Rijeka

4. kôš: Zrinjski Mostar, Lincoln Red Imps, KuPS (Kuopio), AEK Atény, Aberdeen, Drita

5. kôš: Breidablik, Sigma Olomouc, Samsunspor, Raków Čenstochová, AEK Larnaka, Škendija

6. kôš: Häcken, Lausanne-Sport, Universitatea Craiova, Ħamrun Spartans, Noah, Shelbourne

Žreb sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Žreb ligovej fázy Konferenčnej ligy (naživo, piatok, výsledky)

Žrebovanie súťaží  2025/2026
29.08.2025 o 13:00
Žrebovanie Konferenčnej ligy
Plánovaný
Prenos
Novinkou pro letošní losování je sloučení obou losů do jedné události, která začíná v 13:00. První na řadu přijde Evropská liga, hned vzápětí bude pokračovat Konferenční liga.
Rozdělení košů:

1. koš: ACF Fiorentina (ITA), AZ Alkmaar (NED), FC Šachtar Doněck (UKR), ŠK Slovan Bratislava (SVK), SK Rapid Vídeň (AUT), Legia Varšava (POL)

2. koš: AC Sparta Praha (CZE), FC Dynamo Kyjev (UKR), Crystal Palace FC (ENG), KKS Lech Poznaň (POL), Rayo Vallecano (ESP), Shamrock Rovers (IRL)

3. koš: Omonia FC (CYP), 1. FSV Mainz 05 (GER), RC Štrasburk (FRA), Jagiellonia Bělostok (POL), NK Celje (SLO), HNK Rijeka (CRO)

4. koš: HŠK Zrinjski Mostar (BSH), Lincoln Red Imps (GIB), KuPS Kuopio (FIN), AEK Athény (GRE), Aberdeen FC (SCO), FC Drita (KOS)

5. koš: Breiðablik (ISL), SK Sigma Olomouc (CZE), Samsunspor FC (TUR), Raków Čenstochová (POL), AEK Larnaka (CYP), KF Shkëndija (MKD)

6. koš: BK Häcken (SWE), FC Lausanne-Sport (SWI), Universitatea Craiova (ROU), Hamrun Spartans (MLT), FC Noah (ARM), Shelbourne FC (IRL)
Krásné brzké odpoledne z Monaca! V místním Grimaldiho fóru nás čeká los hlavní fáze Konferenční ligy. Už podruhé uvidíme nový formát soutěže, když do něj nastoupí rovnou 36 celků. Rozděleni budou do šesti košů podle koeficientu, ale to ve výsledku nehraje výraznou roli. Každý z týmů totiž dostane jednoho protivníka z každého z košů. Ve výsledku si zahraje třikrát doma a třikrát na venkovním trávníku. V osudí nalezneme také dva české kluby. Vítěze MOL Cupu SK Sigmu Olomouc a čtvrtý celek uplynulé ligové soutěže AC Spartu Praha.
Připomenout také musíme, že se jedná pouze o potvrzení soupeřů. Podrobné termíny a časy UEFA vyhotoví až o víkendu. Potkat se nemohou soupeří ze stejné země, navíc není možné dostat více než dva protivníky z jedné mezinárodní federace.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:00.

Konferenčná liga

    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava.online
    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava.online
    ONLINE: Konferenčná liga, žreb ligovej fázy dnes, LIVE (Slovan Bratislava)
    dnes 11:10
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Konferenčná liga»ONLINE: Konferenčná liga, žreb ligovej fázy dnes, LIVE (Slovan Bratislava)