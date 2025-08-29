ONLINE: Konferenčná liga, žreb ligovej fázy dnes, LIVE (Slovan Bratislava)

MONAKO. Tímy v Konferenčnej lige sa dnes dozvedia, kto budú ich súperi v ligovej fáze.
Žreb sa uskutoční v Grimaldiho fóre v Monaku. Začína sa o 13:00 a bude spojený zároveň so žrebom ezrópskej ligy.
Svojho súpera spozná aj jediný slovenský zástupca v európskych súťažiach pre túto jeseň Slovan Bratislava.
Môže čeliť rivalovi Sparte Praha alebo aj anglickému Crystal Palace.
Rozdelenie košov Konferenčej ligy
1. kôš: Fiorentina, AZ Alkmaar, Šachtar Doneck, Slovan Bratislava, Rapid Viedeň, Legia Varšava
2. kôš: Sparta Praha, Dynamo Kyjev, Crystal Palace, Lech Poznaň, Rayo Vallecano, Shamrock Rovers
3. kôš: Omonia Nikózia, Mainz, Štrasburg, Jagiellonia Bialystok, Celje, Rijeka
4. kôš: Zrinjski Mostar, Lincoln Red Imps, KuPS (Kuopio), AEK Atény, Aberdeen, Drita
5. kôš: Breidablik, Sigma Olomouc, Samsunspor, Raków Čenstochová, AEK Larnaka, Škendija
6. kôš: Häcken, Lausanne-Sport, Universitatea Craiova, Ħamrun Spartans, Noah, Shelbourne
Žreb sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Žreb ligovej fázy Konferenčnej ligy (naživo, piatok, výsledky)
Připomenout také musíme, že se jedná pouze o potvrzení soupeřů. Podrobné termíny a časy UEFA vyhotoví až o víkendu. Potkat se nemohou soupeří ze stejné země, navíc není možné dostat více než dva protivníky z jedné mezinárodní federace.