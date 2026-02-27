Greifa čaká v osemfinále španielsky tím. Odohrá sa aj taliansky súboj

Futbalistov francúzskeho Olympique Lyon v kádri so slovenským brankárom Dominikom Greifom čaká v osemfinále Európskej ligy dvojzápas proti španielskej Celte Vigo.
Rozhodol o tom piatkový žreb vo švajčiarskom Nyone, sídle Európskej futbalovej únie (UEFA).
Lyon zvládol ligovú fázu s bilanciou sedem víťazstiev a jedna prehra. Účastník francúzskej Ligue 1 sa umiestnil na čele 36-člennej tabuľky pred anglickou Aston Villou, ktorú čaká v osemfinále súboj proti francúzskemu LOSC Lille.
Dánsky FC Midtjylland si počínal v dlhodobej časti výborne, obsadil 3. miesto a o premiérový postup medzi osmičku najlepších v EL zabojuje proti anglickému Nottinghamu Forest, ktorý vyradil v baráži Fenerbahce Istanbul aj so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom.
Tímy, ktoré sa umiestnili v ligovej fáze na 1. až 8. mieste, sú v žrebe nasadené a stretnú sa s postupujúcimi z play off.
Nasadení budú hrať úvodný duel vonku, v odvete budú mať výhodu domáceho ihriska. Vo formáte EL platnom od minulého ročníka môžu tvoriť dvojicu kluby z rovnakej krajiny i tie, ktoré proti sebe hrali v ligovej fáze.
Osemfinálový program tak ponúkne konfrontáciu talianskych tímov FC Bologna a AS Rím. Kompletný časový harmonogram osemfinále zverejní UEFA v priebehu piatka.
Dvojice osemfinále Európskej ligy
Genk - Freiburg
Bologna - AS Rím
Ferencváros - Braga
Stuttgart - Porto
Panathinaikos - Real Betis
Nottingham - Midtjylland
Celta Vigo - Olympique Lyon
Lille - Aston Villa