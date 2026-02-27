Greifa čaká v osemfinále španielsky tím. Odohrá sa aj taliansky súboj

Radosť hráčov Olympique Lyon.
Radosť hráčov Olympique Lyon. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|27. feb 2026 o 13:18
ShareTweet0

Maďarský Ferencváros bude hrať proti Sportingu Braga.

Futbalistov francúzskeho Olympique Lyon v kádri so slovenským brankárom Dominikom Greifom čaká v osemfinále Európskej ligy dvojzápas proti španielskej Celte Vigo.

Rozhodol o tom piatkový žreb vo švajčiarskom Nyone, sídle Európskej futbalovej únie (UEFA).

Lyon zvládol ligovú fázu s bilanciou sedem víťazstiev a jedna prehra. Účastník francúzskej Ligue 1 sa umiestnil na čele 36-člennej tabuľky pred anglickou Aston Villou, ktorú čaká v osemfinále súboj proti francúzskemu LOSC Lille.

Dánsky FC Midtjylland si počínal v dlhodobej časti výborne, obsadil 3. miesto a o premiérový postup medzi osmičku najlepších v EL zabojuje proti anglickému Nottinghamu Forest, ktorý vyradil v baráži Fenerbahce Istanbul aj so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom.

Tímy, ktoré sa umiestnili v ligovej fáze na 1. až 8. mieste, sú v žrebe nasadené a stretnú sa s postupujúcimi z play off.

Nasadení budú hrať úvodný duel vonku, v odvete budú mať výhodu domáceho ihriska. Vo formáte EL platnom od minulého ročníka môžu tvoriť dvojicu kluby z rovnakej krajiny i tie, ktoré proti sebe hrali v ligovej fáze.

Osemfinálový program tak ponúkne konfrontáciu talianskych tímov FC Bologna a AS Rím. Kompletný časový harmonogram osemfinále zverejní UEFA v priebehu piatka.

Dvojice osemfinále Európskej ligy

Genk - Freiburg

Bologna - AS Rím

Ferencváros - Braga

Stuttgart - Porto

Panathinaikos - Real Betis

Nottingham - Midtjylland

Celta Vigo - Olympique Lyon

Lille - Aston Villa

Európska liga

    Olomouc oslavuje gól.
    Olomouc oslavuje gól.
    České kluby dostali ťažkých súperov. Olomouc sa stretne s tímom z Bundesligy
    dnes 14:27
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Európska liga»Greifa čaká v osemfinále španielsky tím. Odohrá sa aj taliansky súboj