Súpera už pozná aj Spartak. Žilina má v prípade postupu veľmi ťažký žreb

BRATISLAVA, NYON. Stredajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone priniesol aj meno súpera pre FC Spartak Trnava, ktorý do Európskej konferenčnej ligy 2023/2024 vstúpi v 2. kvalifikačnom kole.

Prvý súboj by hral slovenský tím 27. júla vonku a odvetu o týždeň neskôr pred vlastnými fanúšikmi.

Prvý duel by sa hral v Belgicku, odveta pod Dubňom. V hre pre "šošonov" v prípade účasti v 2. kvalifikačnom kole boli aj dánsky Midtjylland, fínsky KuPS z Kupia, či postupujúce družstvá z dvojíc Linfield FC (Sev. Ír.) - KF Vllaznia Shköder (Alb.) a FC Riga (Lot.) - Víkingur Reykjavík (Isl.).

Ak úradujúci slovenský šampión ŠK Slovan Bratislava neuspeje v 1. kvalifikačnom kole Ligy majstrov 2023/2024 proti luxemburskému FC Swift Hesperange, "presunie" sa do 2. kvalifikačného kola EKL.

V ňom by následne vyzval švédsky BK Häcken z Göteborgu alebo waleský The New Saints. Tieto družstvá sa tiež predstavia v 1. kvalifikačnom kole Ligy majstrov.