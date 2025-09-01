Potvrdili sa najhoršie obavy. Nezvestného českého futbalistu našli mŕtveho

BRATISLAVA. Českého futbalistu Tomáša Timpa, ktorý bol dva týždne nezvestný, našli bez známok života. Informoval o tom jeho klub TJ Slovan Havířov na sociálnej sieti.
"S hlbokým zármutkom oznamujeme smutnú správu. Potvrdili sa naše najhoršie obavy - náš spoluhráč a priateľ Tomáš Timp už, žiaľ, nie je medzi nami," uviedol tím.
Na štadióne sa nachádza pietne miesto, kde mu môžu ľudia vzdať úctu, zapáliť sviečku a v tichosti sa rozlúčiť.
"Jeho rodine a blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Sme s vami v týchto ťažkých chvíľach. Odpočívaj v pokoji, Tomáš," doplnil klub.
Timp bol od 13. augusta mimo svojho bydliska a nikomu nedal nič vedieť. Odišiel aj bez osobných vecí. Začalo sa tak pátranie, ktoré skončilo neúspechom. V policajnej databáze už nefiguruje medzi nezvestnými osobami.