Nikto nedal na jednom svetovom šampionáte viac gólov. Zomrel legendárny Just Fontaine

Fontaine bol jednou z hviezd MS 1958, kde svojej krajine pomohol k historicky prvému postupu do semifinále.

PARÍŽ. Vo veku 89 rokov zomrel bývalý francúzsky futbalový reprezentant Just Fontaine.

Zaujímavosťou je, že na MS 1958 strieľal góly v požičaných kopačkách, keďže svoje si zničil pri tréningu.

"Nemyslím si, že niekedy niekto prekoná tento môj rekord," hovoril Fontaine v roku 2006. V jeho časoch neboli možné striedania počas zápasov.

"Ten, kto by to chcel spraviť, má pred sebou mimoriadne náročnú úlohu. Pri siedmich dueloch by musel skórovať v priemere dvakrát v každom stretnutí," dodal.

Rekordérom v počte gólov na MS je Nemec Miroslav Klose so 16 presnými zásahmi, dosiahol ich však na štyroch turnajoch. Fontaine v roku 1958 prekonal jedenásťgólového Maďara Sándora Kocsisa z MS 1954.

Francúzska futbalová federácia (FF) informovala, že zosnulú legendu si počas najbližšieho víkendu uctia na tamojších štadiónoch minútou ticha, tá bude predchádzať aj stredajším stretnutiam Francúzskeho pohára.

"Po smrti Justa Fontaine sa francúzsky futbal ponoril do hlbokého smútku. S jeho rekordnými 13 gólmi na svetovom šampionáte 1958 bol symbolická osobnosť. Napísal jednu z najkrajších kapitol v histórii francúzskeho národného tímu," uviedol podľa AP dočasný prezident FFF Philippe Diallo.