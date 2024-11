Sparte ušiel vlak a krízu neodvrátil ani Haraslín. Škriniar hral tak, ako si tréner želal

V domácej súťaži sa takisto držali na popredných pozíciách, no posledný mesiac sa v súvislosti so zverencami Larsa Friisa skloňuje najmä slovo kríza.

"Skúšal som to aj v prvom polčase, no dobre mi to blokovali. V druhom som to dvakrát skúsil ľavačkou a boli z toho rohové kopy.

Veril som, že ak to obrancovi naznačím doľava aj tretíkrát, otvorí mi priestor na pravú nohu. Som rád, že to padlo, ale nepomohlo to k trom bodom," povedal Haraslín v rozhovore pre O2TV Sport.

O tri minúty neskôr dostal žltú kartu a hoci Teplice zakrátko vyrovnali, v 66. minúte schádzal slovenský futbalista z ihriska. Tréner Friis ho chcel po zranení šetriť, no bez Haraslína už Sparta neskórovala.