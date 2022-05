Česi museli narýchlo meniť nomináciu do Ligy národov. Povolali Krála z West Hamu

"Jiří Pavlenka je žiaľ chorý, a tak sme už na konci minulého týždňa kontaktovali Aleša Mandousa," uviedol manažér a vedúci reprezentácie Tomáš Pešír na webe repre.fotbal.cz.

"Vyťaženie Alexa Krála vo West Hame nebolo počas sezóny také, aké by sme si my aj Alex predstavovali. Vieme však, že na tréningu drel o to viac.

Navyše každý deň trénoval s hráčmi, ktorí skončili na siedmom mieste najkvalitnejšej ligy sveta. Chceme ho vidieť a mať ho dva týždne v tíme," povedal Šilhavý.