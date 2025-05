ONLINE: FC ViOn Zlaté Moravce - AS Trenčín dnes, Niké liga LIVE (baráž Niké ligu - 1. zápas)

Prajem pekný večer pri sledovaní dnešného textového prenosu z baráže o Nike ligu medzi FC ViOn Zlaté Moravce a AS Trenčín.



FC ViOn Zlaté Moravce



Domáci futbalisti obsadili v MONACObet lige 2 pozíciu so ziskom 52 bodov a s pozitívnym skóre 41:18. Druhým miestom si vybojovali šancu zabojovať v baráži o postup do Nike ligy. V ceste im stojí AS Trenčín. FC ViOn mál výbornú jarnú časť, keď sa dokázal dostať na druhú pozíciu pred Liptovský Mikuláš. Zlaté Moravce si v dvojzápase proti mužstvu z najvyššej súťaže veria. Uvidíme čo predvedú na ihrisku.



AS Trenčín



Zverenci Ivana Galáda mali boj v spodnej šestke výborne rozbehnutý, ale záver im absolutne nevyšiel. Hlavne zápas v Ružomberku nezvládli, keď prehrali 0:1 a zverenci Ondřeja Smetanu sa dostali práve pred Trenčín. V poslednom kole si to už postrážili. AS Trenčín spraví všetko preto, aby sa udržal. Uvidíme kto dvojzápas zvládne lepšie.