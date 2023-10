Slovan zvládol generálku pred Konferenčnou ligou. Moravce zdolal rozdielom triedy

Vladimír Cifranič, tréner FC ViOn: " Súhlasím s trénerom hostí s hodnotením stretnutia. Začali sme zle, hneď v úvode sme inkasovali a to isté sa nám stalo aj po zmene strán. Hráčom nemáme čo vyčítať, nemôžeme im uprieť snahu potrebujeme sa chytiť, potrebujeme každý bod. Verím , že v ďaľších zápasoch to bude lepšie. Po druhom inkasovanom góle sme hrali už na riziko, vytvorili sme si šancu na kontaktný gól. bohužiaľ trafili sme iba brvno. Po nevydarenom transfere so Šemrincom riešime brankára , keď sa to nepodarí bude chytať v prípade potreby Richter. Vieme, že teraz prídu pre nás tie kľúčové stretnutia. Chceme vyhrávať musíme ísť od zápasu k zápasu. "

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: " Chceli sme dnešný zápas vyhrať, s tým je spokojnosť. Výborne sme začali, potom sme to trochu vypustili. Domáci mali nejaké pološance, ktoré sme vyriešili. Druhý polčas sme už ovládli Budem držať ViOnu palce, hrali futbal a to nám vyhovovalo, hralo sa nám ľahšie .Sme radi , že sme zvládli sériu zápasom pretože proti Slovanu má každý motiváciu navyše. Potrebujem, aby sa strelecky chytili Malik aj Sharani. Už sa tešíme na štvrtok do Ľubľani."