Zlaté Moravce sú stále posledné, proti Mikulášu viedli len päť minút

Jan Kocian, tréner Zlatých Moraviec: "My sa trochu trápime s efektivitou. Na to trpíme. Dostať súpera pod tlak na 10-15 minút je málo. Cez polčas sme v kabíne museli zvýšiť hlas. Musíme dať do hry viac kvality. Kyziridis u mňa skončil, nikto ma nebude vydierať."

Jozef Kostelnik, tréner Liptovského Mikuláša: "Pre nas to je dobrý bod, aj keď sme chceli vyhrať. Nakoniec sme mali aj šťastie, keď domáci hráč trafil v závere do žrde, ale lopta sa odrazila do poľa. Nám sa to iste stalo v prvom polčase. Druhý polčas boli domáci aktívnejší. Škoda, mali sme svoje šance do prestávky. Takže jedna tyč, druhá tyč, asi to tak malo byť a remíza je spravodlivá."