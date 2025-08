ONLINE: FC ViOn Zlaté Moravce - MFK Dukla Banská Bystrica dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 2. kolo)

Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 2. kola MONACObet ligy medzi Zlatými Moravcami a Banskou Bystricou.



FC ViOn Zlaté Moravce



Domáci klub sa priameho postupu do Niké ligy nedočkal, pretože s jedenásťbodovým náskokom splnil cieľ Tatran Prešov. Zverenci trénera Romana Hudeca dostali šancu na reparát prostredníctvom baráže. Lenže ako to už býva zvykom, tím z nižšej ligy ešte nikdy neprešiel cez vyššie postaveného. Trenčín si vybojoval miestenku v elitnej súťaži aj pre tento ročník. Zlaté Moravce majú teda druhý pokus na prienik do ligy, v ktorej dlhé roky pôsobili. Vedenie klubu nerobilo žiadne veľké upratovanie v kabíne. Základnú kostru udržalo, do kategórie posíl spadajú brankár Martin Chudý, obranca Timotej Záhumenský, záložník Martin Bukata alebo Marko Totka. ViOn zvládol úvodný krok v novej sezóne. V stretnutí nováčikov, keď vybehol na ihrisko bratislavského Interu, sa to najskôr nevyvíjalo ideálne. Moravčania dostal gól do šatne od Pavla Bellása. Návrat späť bol ale vo veľkom štýle. Hostia predviedli obrat za minútu a o troch bodoch rozhodol Bukatov presný zásah, ktorým si otvoril účet v drese nového mecenáša.



MFK Dukla Banská Bystrica



V Banskej Bystrici hneď po vypadnutí z Niké ligy začali pracovať na tvorbe tímu. Aj pri Dukle je správne poznamenať, že disponuje silným jadrom, čo jasne naznačuje, aký je hlavný cieľ MFK. Asi nikto neveril v pokračovanie ofenzívneho ťahúňa Martina Rymarenka. Hráč so skvelým čuchom na góly prestúpil do Zbrojovky Brno. Piliere ako Trnovský, Willwéber (kapitán), Migaľa, Ľupták, Slebodník, Richtárech, Hanes aj Jakub Považanec neodolali ponuke zabojovať o rýchly návrat "hore". Po čase je v banskobystrickej kabíne uruguajský stredopoliar Enzo Arevalo. Pod Urpín zamieril z Michaloviec. Veľký prestup sa zrealizoval s Ružomberkom odkiaľ prišiel skúsený Štefan Gerec. Zaujímavý je aj Davi Alvés či Oliver Reiter.