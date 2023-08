Žilinčania doma prehrávali už 0:2. Obrat dokonali v 97. minúte

Jaroslav Hynek, tréner Žiliny: "Musím povedať, že sme videli krásny zápas, dynamický, výborný pre diváka, menej dobré to už bolo pre trénerov. Vyhral šťastnejší tím a to sme boli my. Musím však vyzdvihnúť prácu trénera hostí, Moravce boli dnes skvele pripravené, vytvorili si šance, ktoré premenili. Do konca prvého polčasu sme mohli minimálne remizovať, čo nám nevyšlo. Do druhého polčasu sme išli s jasným cieľom, pomohla nám zmena rozostavenia hostí. Skvele nám pomohli striedania, čerství hráči boli rozdieloví. V závere sme otočili zápas po veľmi dramatickom priebehu, som hrdý na svoj tím, ktorý skvele pracoval a bojoval až do konca."

Roman Cifranič, tréner Z. Moraviec: "Myslím si, že sme videli zaujímavý zápas, v ktorom sme mali výborný prvý polčas. Hrali sme aktívne, vysoko sme napádali, dostali sme sa do vedenia. Do druhého polčasu sme spravili jednu zmenu, ktorá nebola dobrá a ide na moje tričko. Poslali sme do hry tretieho stopéra, preskupili sme rady. Nepodržali sme loptu, domáci nás dostali do hlbokej defenzívy a bolo otázkou času, kedy vyrovnajú. Futbal je niekedy krutý, verím, že sa nám to raz vráti. Žilina dnes však dala o gól viac a zaslúžene vyhrala. Ja však verím ceste, po ktorej sme sa vybrali."