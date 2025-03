Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo štvrťfinále Slovnaft Cupu, v ktorom futbalisti MŠK Žilina privítajú hráčov FC Spartak Trnava. Zápas sa začína o 18:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.



Žilina do štvrťfinále postúpila cez Horný Hričov (7:0), Námestovo (5:0), Osrblie (8:0) a Michalovce (2:1 po PK). V lige Šošonom patrí druhé miesto v tabuľke o bod práve pred Trnavou. V poslednom zápase doposiaľ Žilina remizovala na domácom trávniku s Podbrezovou 0:0.



Trnavská cesta do štvrťfinále viedla cez Blavu 1928 (2:0), Bytču (4:1), Častkovce (7:1) a Podbrezovú (2:1 po PK). V lige patrí Trnave tretie miesto, v poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Michala Gašparíka remizovali na domácom trávniku s Dunajskou Stredou 1:1.



Zápas sa teda začína o 18:00, viesť ho bude trojica rozhodcov Smolák, Ferencz a Roszbeck. Veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.