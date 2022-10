Trnava prehĺbila krízu Žiliny, pod Dubňom však prišla o dvoch hráčov

Jaroslav Hynek, tréner MŠK Žilina: "Ja by som najskôr chcel poďakovať fanúšikom za skvelú kulisu, pretože to futbal potrebuje a sme radi, že sme takú atmosféru mali. Vnímali sme, že zápas bude ťažký, Trnava má skúsený tím, ktorý dokáže hrať aktívne a aj v bloku. Hovorila sa, že Trnava bude hrať na kontry, čo sa aj potvrdilo. My sme sa hľadali, hľadali sme čo si vlastne môžeme dovoliť. Držali sme loptu, ale neboli sme nebezpeční.

Z prvej štandardnej situácie sme dostali gól, čo nás však donútilo k aktivite. Brvno Trnavy bolo kľúčové aby sme ostali v hre. Chceli sme byť následne aktívni, priamočiarí, podarilo sa nám po tlaku vyrovnať na 1:1. Prišla však pasáž kedy sme poľavili v aktivite, dostali sme gól a už bolo náročné proti tak skúsenému tímu ako je Trnava vyrovnať. Museli sme riskovať, robili sme však chyby, strácali sme lopty a zápas sa nám nepodarilo otočiť, čo je škoda. Nemám však hráčom čo vyčítať v prístupe, musíme zdvihnúť hlavy a ísť ďalej."

Michal Gašparík, tréner Spartaka Trnava: "Pre nás to bol veľmi ťažký zápas, vedeli sme, že Žilina má výsledkovú minikrízu a bude to chce ju chcieť zlomiť. Žilina hrala výborne ofenzívne, my sme však išli do vedenia 1:0, potom nastal zlom, kedy sme nepremenili šancu po strele do brvna a Azevedovej hlavičke vedľa. Následne sme prišli o troch zranených hráčov a Žilina roztočila ofenzívnu hru, vyrovnala na 1:1. Dôležité bolo, že sme v druhom polčase strhli víťazstvo na svoju stranu. Bol to však ťažký zápas, prišli sme o zranených Štefánika, Savvidisa a Taiwa, ktorý od 55. minúty nemohol behať."