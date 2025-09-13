Slovan povstal, keď dostal červenú. Žilinu pripravil o víťazstvo lacný gól

Niké liga - 7. kolo
MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava 3:3 (3:1)
Góly: 5., 29. Ďatko, 32. Káčer - 25., 59. Barseghjan (PK), 88. Kucharevič. ŽK: Adang, Káčer, Minárik - Weiss ml.. ČK: 87. Ihnatenko (BA)
Rozhodovali: Dohál - Jekkel, Hrmo
Diváci: 5599
MŠK Žilina: Belko - Pališčák, Kaša, Minárik - Ďatko (68. Hranica), Iľko (84. Prokop), Káčer (C) (84. Narimanidze), Bari - M. Faško, Roginić, Adang.
ŠK Slovan: Dom. Takáč - Blackman (78. Yirajang), Kašia (46. Marcelli), Bajrić, Cruz - Pokorný (46. Weiss), Ihnatenko - Barseghjan, Tolić, Mak (46. Wimmer) - Šporar (78. Kucharevič).
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina remizovali v šlágri 7. kola Niké ligy s ŠK Slovan Bratislava 3:3.
Domáci "šošoni" viedli po polčase 3:1, no úradujúci majstri po zmene strán vyrovnali a odvrátili prvú prehru v tejto sezóne najvyššej slovenskej súťaže.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Duel pred výbornou kulisou začal zostra, už v piatej minúte Roginić našiel z pravej strany ideálne Ďatka, ktorý otvoril skóre zápasu.
Hra sa prelievala zo strany na stranu, v 25. minúte potrestal faul Káčera premeneným pokutovým kopom Barseghjan - 1:1.
Žilina ale nezložila zbrane, už o štyri minúty si Roginić zopakoval spoluprácu s Ďatkom z úvodu a ten pridal svoj druhý gól v zápase.
Výborný výkon Staňových zverencov korunoval po tretej asistencii Roginića v zápase Miroslav Káčer, ktorý prešiel cez dvoch obrancov hostí a zvýšil na 3:1.
II. polčas:
Slovan otvoril druhý polčas trojitým striedaním, ktoré dávalo tušiť jasnú ofenzívnu taktiku.
Hostia sa všemožne snažili dostať na dostrel Belkovej bránky, no ten pri prvom zakončení Barseghjana čaroval.
V 59. minúte už bol však na lob arménskeho útočníka prikrátky a bolo 3:2. Slovan pokračoval v nápore, Žilina sa snažil o rýchle kontraútoky.
Šanca na vyrovnanie prišla pre hostí, v 70. minúte, Marcelli vo výbornej pozícii však minul.
Zápas gradoval a rozuzlenie napokon prišlo v 88. minúte, keď strela Kuchareviča prepadla cez Belkovej rukavice za bránkovu čiaru. Zápas sa tak skončil remizou 3:3.
Hlasy po zápase
Pavol Staňo, tréner MŠK Žilina: „Do zápasu sme vstúpili dobre, dodržali sme náš plán. Dostali sme sa do vedenia, verili sme, že zápas budeme mať pod kontrolou aj v druhom polčase. Slovanu pomohlo striedanie, my sme boli nervózni. Kvalita Slovana je jasná, ťažko sa bráni a treba povedať, že hostia mohli aj vyhrať. Pre mňa je dôležité, že sme išli do vedenia, že prišli fanúšikovia, že sme videli dobrý zápas. Na lavičke sme dnes mali mladých hráčov, verím, že časom budú mať kvalitu na to, aby sme im mohli dať viac času na trávniku. Celkovo výborný futbal a výborný zápas z oboch strán."
Boris Kitka, asistent trénera Slovana: „Prišli sme do Žiliny s cieľom vyhrať a nie sme s výsledkom spokojní. Chceli sme byť dominantní a nebezpeční vpredu. Prvý polčas a nezvládnuté osobné súboje nás stáli zápas. Dvojgólové manko sa ťažko doháňa, no v konečnom dôsledku sme mohli aj vyhrať. Z výsledku sme sklamaní, ale neočakávane nám dnes zadní hráči prehrávali súboje. Náš výkon bol dnes málo na to, aby sme tu uspeli."